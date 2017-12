Numărul cancerelor renale a crescut de zece ori

Cancerul renal are o incidenţă crescută, aceasta fiind de zece ori mai mare decât în anii trecuţi. Neoplasmul renal este întâlnit în special în rândul persoanelor cu vârste între 50-70 ani, spun medicii prezenţi la Congresul Naţional de Urologie ROMURO 2010. Şi la Constanţa cancerele sunt tot mai numeroase, pe diferite tipuri, motiv pentru care medicii recomandă consultul de specialitate cât mai des. Sunt puţini pacienţi care aleg să se trateze la spitalele din judeţ, aşa că mulţi preferă marile institute din ţară, cum este Institutul „Fundeni”. „Dacă în trecut aveam 30-35 cazuri de cancer renal în institut, acum am ajuns la 300-350 de cazuri operate anual. La fel şi operaţiile pe vezică, ajungem la 300 pe an. Cancerul este un flagel al lumii moderne”, a subliniat preşedintele Asociaţiei Române de Urologie, prof.dr. Ioanel Sinescu. Coordonatorul Compartimentului de Dializă din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Bogdan Câmpineanu, a declarat că, în ciuda acestui aspect, numărul specialiştilor este total insuficient. În prezent, la nivelul SCJU Constanţa, cea mai mare unitate sanitară din judeţ, îşi desfăşoară activitatea cu doar trei specialişti pe nefrologie. „Pentru a ne desfăşura activitatea aşa cum trebuie, avem nevoie de cel puţin trei specialişti”, a mai declarat dr. Câmpineanu. În domeniul nefrologiei, ar fi nevoie de cel puţin 25 de posturi pe an la rezidenţiat. Dacă locurile nu vor fi suplimentate, cererea de personal medical specializat nu va putea fi acoperită, susţine dr. Alexandru Ciolan, directorul general “Fresenius NephroCare” Romania. “Trebuie să se creeze o formă legală de finanţare a acestei pregătiri. Noi, firmele, suntem dispuse să susţinem financiar tinerii medici să facă acest rezidenţiat. În acest sens, se pot găsi formule prin care aceşti medici să rămână ulterior în reţelele noastre şi să lucreze pentru noi”, a explicat dr. Alexandru Ciolan.

SPECIALITATEA NEFROLOGIE-DIALIZĂ PENTRU ASISTENŢI TREBUIE RECUNOSCUTĂ

Lipsa de personal medical specializat se resimte şi în ograda asistenţilor medicali. Asta pentru că foarte multe asistente medicale au ales să plece să lucreze în alte ţări. “Una dintre problemele cu care ne confruntăm şi care trebuie rezolvată de autorităţi este legată de statutul asistentelor. Trebuie să existe şi aici o recunoaştere a acestei specialităţi de nefrologie şi dializă şi trebuie definite modalităţile de formare şi obtinere a specialităţi”, a precizat Alexandru Ciolan.