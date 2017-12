"Nuovomondo", pe lista favoriţilor la Leul de Aur

"Nuovomondo", cel mai recent film al italianului Emanuele Crialese, s-a alăturat principalelor favorite la cîştigarea trofeului Leul de Aur la cea de-a 63-a ediţie a Mostrei care se desfăşoară la Veneţia. Pînă acum, principalii favoriţi ai competiţiei erau consideraţi regizorii Stephen Frears, Alain Resnais şi Emilio Estevez.

Cel mai prestigios trofeu al festivalului, care a revenit, anul trecut, filmului "Brokeback Mountain", al taiwanezului Ang Lee, va fi acordat în această seară, de juriul condus de frumoasa actriţă franceză Catherine Deneuve. Înainte de ceremonia de la Palatul Cinematografiei Lido, producţia "The Queen", a lui Stephen Frears, care prezintă extrem de critic monarhia britanică, este în continuare favorita criticilor şi a publicului, pe locul al doilea situîndu-se "Coeurs" al lui Alain Resnais. Doi concurenţi serioşi la Leul de Aur sînt şi "Bobby", al lui Emilio Estevez, un film legat de asasinarea lui Robert F. Kennedy sau "Daratt", al lui Mahamat-Saleh Haroun, în care este tratată problema urmelor lăsate de războiul civil din Ciad.

Pentru premiul de interpretare, favoriţi sînt Helen Mirren - "The Queen", Sergio Castellitto - "La stella che non c'e" şi Clive Owen - "Children of Men". Vineri, filmul "Nuovomondo", al italianului Emanuele Crialese a făcut să se modifice clasamentele provizorii care existau deja de mai multe zile. "Nuovomondo" este povestea unei familii de ţărani sicilieni superstiţioşi, pe care foamea îi face să îşi părăsească ţara şi să meargă în Statele Unite. Alte două filme au mai intrat în competiţie vineri: "Mushishi", al lui Otomo Katsushiro şi "Nue propriété".

În ultimii cinci ani, filmele laureate cu Leul de Aur au fost: "Le cercle", de Jafar Panahi (Iran, 2000), "Moonsoon Wedding", de Mira Nair (India), "The Magdalene Sisters" (2002), al lui Peter Mullan (Irlanda), "Le retour", al lui Andrei Zviaghinţev (Rusia) (2003), "Vera Drake", al lui Mike Leigh (Marea Britanie) şi "Brokeback Mountain", de Ang Lee, în 2005 (Taiwan).