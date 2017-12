O companie farmaceutică a lansat o investigație internă privind mituirea medicilor!

Teva Pharmaceutical Industries investighează afirmațiile făcute de un informator anonim potrivit cărora compania a mituit medici din România cu scopul de a prescrie medicamentele firmei, a declarat purtătoarea de cuvânt Teva, citată, joi, de agenția de presă Reuters. Informațiile au apărut în contextul în care compania cu sediul în Israel face obiectul unei anchete în Statele Unite, privind presupuse cazuri de mită în alte țări. Purtătoarea de cuvânt a firmei Teva a confirmat că există o investigație în desfășurare, dar a refuzat să comenteze afirmațiile. Teva a deschis investigația în 2015 după ce un informator anonim a acuzat compania că plătește doctorilor români onorarii de vorbitori și le acoperă cheltuielile de transport internațional. În schimb, medicii recomandau medicamentul Copaxone, destinat sclerozei multiple, „cât mai multor pacienți posibil”, a scris informatorul într-un e-mail trimis directorului executiv al Teva și comisiei de audit, în 2015. Pentru a justifica onorariile, Teva oferea medicilor o prezentare PowerPoint din care acesta citea informații în cadrul întâlnirilor din domeniul sanitar. Informatorul nu a specificat sumele de bani presupuse a fi plătite. Medicamentul Copaxone a generat vânzări în valoare de 1,1 miliarde de dolari, în trimestrul anterior, reprezentând 19% din venitul total al companiei Teva, potrivit datelor din luna octombrie ale producătorului farmaceutic.

Autoritățile din Statele Unite interzic prin lege mita oferită angajaților guvernamentali străini cu scopul de a obține avantaje în afacerile pe care le desfășoară, chiar dacă plata se face direct sau prin alte mijloace, precum acoperirea cheltuielilor de călătorie. Teva este prezentă pe Bursa de Valori din New York și are filiale în Statele Unite. Teva a fost implicată în discuții cu Departamentul de Justiție și cu U.S. Securities and Exchange Commission privind acuzații de mită în Rusia, Mexic și Ucraina, potrivit informațiilor furnizate de companie, în octombrie, citate de Reuters.

Compania farmaceutică a alocat 520 de milioane de dolari pentru posibile penalități.