O dată la cinci ani, teste pentru HIV, hepatite B şi C

Orice persoană ar fi bine să facă, o dată la cinci ani, o serie de teste pentru HIV, hepatită B şi C, mai ales dacă are un compartament posibil la risc, respectiv tatuaje, piercing, contact sexual neprotejat, a declarat managerul Institutului de Boli Infecţioase „Matei Balş”, prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel. Medicul a mai recomandat persoanelor care au suferit intervenţii chirurgicale şi au primit sânge înainte de 1989 să se testeze pentru virusurile hepatice B şi C, pentru că la vremea respectivă nu se ştia de aceste virusuri şi sângele încă nu era testat nici în România şi nici în alte ţări. Acesta a spus că tot mai mult se vorbeşte vindecarea funcţională în cazul infecţiei cu virus hepatitic B la foarte mulţi pacienţi, dar şi la din ce în ce mai mulţi pacienţi cu HIV. Totodată, studiile la nivel naţional arată că în prezent pot fi vindecaţi aproape în proporţie de sută la sută pacienţii cu hepatită C. Prevalenţa cu virusul hepatitic C în România este de 3,23%, cele mai multe infecţii înregistrându-se la grupele de vârstă 50 - 59 de ani şi 60 - 70 de ani, a menţionat prof. univ. dr. Streinu-Cercel. La ora actuală, se discută despre opt virusuri hepatitice (A, B, C, D, E, G, TTV, SEN) şi specialiştii sunt convinşi că, aşa cum spunea profesorul Ştefan Nicolau cu câteva decenii în urmă, nu vor ajunge literele alfabetului pentru a boteza aceste virusuri, a mai spus profesorul, adăugând că important este că medicii au la dispoziţie teste performante şi tratamente care ţintesc cu mare precizie virusurile hepatitice. “Am elaborat Registrul Naţional pentru infecţii virale cu virusuri hepatitice. După 15 aprilie sperăm să începem probele”, a declarat prof. dr. Streinu-Cercel. Precizăm că terapia clasică se face, ca şi până acum, la nivelul tuturor centrelor de gastroenterologie şi boli infecţioase, iar tripla terapie se va efectua numai la nivelul centrelor regionale, după cum s-a convenit la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Ministerului Sănătăţii.