O dronă s-a lovit de Empire State Building

O dronă civilă a lovit Empire State Building, imobil situat în Manhattan, New York, anunţă poliţia americană, precizând că un tânăr care conducea de la sol aparatul de zbor a fost arestat preventiv, informează ABC News. Potrivit poliţiei new-yorkeze, o dronă civilă de mici dimensiuni a lovit imobilul Empire State Building în zona etajului 40, după care a aterizat pe o terasă de la etajul 35. Empire State Building, un simbol al oraşului New York, are 102 etaje. Incidentul a avut loc în cursul nopţii de joi spre vineri, ora României. Sean Riddle, un bărbat din New Jersey, în vârstă de 28 de ani, a fost arestat preventiv, sub acuzaţia de accident produs prin neglijenţă. Tânărul a explicat că folosea drona pentru a face fotografii, dar a pierdut controlul asupra aparatului.

