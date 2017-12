O gravură de Picasso, furată dintr-un muzeu din Sao Paulo, a fost recuperată

Autorităţile braziliene au anunţat, marţi, că au recuperat a doua din gravurile de Pablo Picasso furate, în iunie, alături de alte două tablouri semnate de pictorii brazilieni Lasar Segall şi Emiliano Di Cavalcanti, de la Muzeul Estacao Pinacoteca din Sao Paulo. Gravura “Minotaur, Drinker and Woman” a fost descoperită, săptămîna trecută, în noaptea de vineri, într-o locaţie pe care autorităţile au refuzat să o facă publică, situată în vestul oraşului Sao Paolo. Opera datînd din 1933 a artistului spaniol a fost furată pe 12 iunie, de trei persoane care au pătruns în Muzeul Estacao Pinacoteca din Sao Paolo şi i-au ameninţat cu armele pe cei care asigurau paza. Printre tablourile furate se numără o altă operă a lui Picasso, “The Painter and the Model” (1963), recuperată de poliţia braziliană la mijlocul lunii iulie, precum şi “Women in the Window” (1926), de Di Cavalcanti şi “Couple” (1919), de Segall, aceştia fiind doi artişti brazilieni talentaţi ai secolului XX. Operele au fost evaluate de specialiştii de la Secretariatul pentru Cultură din Sao Paulo la suma totală de un milion de reali (630.000 de dolari). Tablourile făceau parte din colecţia Fundaţiei José şi Paulina Némirovsky, expusă la Estacao Pinacoteca.

Furtul aminteşte de cel din 20 decembrie 2007, din acelaşi oraş, cînd “Portretul Suzannei Bloch” (1904), de Picasso, a fost subtilizat de la Muzeul de Artă din Sao Paulo (MASP), împreună cu o operă a pictorului brazilian Candido Portinari. Evaluate la 55 de milioane de dolari, cele două tablouri au fost recuperate trei săptămîni mai tîrziu, de poliţie şi returnate MASP, care a întărit măsurile de securitate.