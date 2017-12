O lume complicată

SUA şi Israelul minimalizează reuşitele nucleare ale Iranului. SUA au calificat drept „zgomotoase” anunţurile făcute miercuri de Iran referitor la progrese în programul său nuclear, respectiv centrifuge mai performante şi producţia de combustibil îmbogăţit la 20%. Televiziunea iraniană a difuzat imagini privind introducerea unei bare de combustibil nuclear de 20%, fabricat în centrul reactorului de cercetare de la Teheran, care produce izotopi pentru bolnavii de cancer. Preşedintele Mahmoud Ahmadinejad a anunţat în paralel că 3.000 de noi centrifuge au fost puse în funcţiune la principala centrală de îmbogăţire de la Natanz. La rândul său, ministrul israelian al Apărării Ehud Barak a comentat că Iranul exagerează progresele din domeniul nuclear, pentru a face lumea să creadă că este prea târziu pentru a-l opri. Oficialii israelieni sunt convinşi că Iranul nu a ajuns în punctul fără întoarcere

UE a primit un răspuns de la negociatorul şef iranian privind dosarul nuclear, Said Jalili, la cererea de explicaţii din partea şefei diplomaţiei europene, Catherine Ashton, privind programul nuclear controversat. UE a precizat că studiază scrisoarea cu atenţie, în colaborare cu partenerii săi din cadrul grupului 5+1. În numele grupului 5+1 (Statele Unite, Rusia, China, Franţa, Marea Britanie şi Germania), Catherine Ashton a scris în luna octombrie o scrisoare Iranului, în care detalia bazele pe care pot fi reluate negocierile. Îmbogăţirea uraniului este în centrul unui conflict între Iran şi comunitatea internaţională, care se teme că programul nuclear iranian are obiective militare. Regimul de la Teheran dă asigurări că programul său are un scop exclusiv civil.

Israelul are însă în continuare motive de îngrijorare. Partidul egiptea Libertate şi Justiţie, aripa politică a Fraţilor musulmani, ar putea revizui acordul de pace israeliano-egiptean, dacă SUA suspend ajutorul pentru Egipt. „Am putea revizui acordul de la Camp David, dacă SUA continuă să agite ameninţări legate de suspendarea ajutorului”, a afirmat liderul partidului. Potrivit acestuia, asistenţa americană face parte din acordul de pace încheiat între Egipt şi Israel, partea americană fiind garant. În ultimele săptămâni, tensiunile s-au intensificat între autorităţile de la Cairo şi Washington din cauza anchetei din Egipt asupra finanţării ilegale a unor ONG-uri. Zeci de străini, printre care 19 cetăţeni americani, sunt urmăriţi în instanţă pentru activităţi politice.