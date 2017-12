"O noapte furtunoasă", spectacol al Teatrului Naţional Bucureşti pe scena constănţeană

Casa de Cultură a Sindicatelor a găzduit, duminică seară, spectacolul "O noapte furtunoasă", după I. L. Caragiale, prezentat de mari actori ai Teatrului Naţional Bucureşti. Reprezentaţia a fost deschisă de Claudiu Bleonţ şi regizorul Toma Enache, care au anunţat publicul că va avea parte de o piesă “europenizată“, că doar Caragiale a fost şi... “european“, nu doar român, invitînd, totodată, audienţa să fie activă. Spectatorii au reacţionat pozitiv, iar actorii au dialogat cu sala şi în afara regiei iniţiale. Astfel, doi copii din rîndul publicului au devenit actori, ajutîndu-l pe Bleonţ (Rică Venturiano), să îşi prezinte replicile, iar un domn... generos din sală i-a oferit actorului o sumă de bani, pentru a-l "mitui" pe Spiridon, atunci cînd acesta trebuia să îl ajute să scape de furia jupînului Dumitrache, a lui Nae Ipingescu şi Chiriac. "Publicul de la Constanţa a fost foarte cald, foarte receptiv, a reacţionat şi a prins ideea, participînd activ la acest spectacol. Este a doua oară cînd venim la Constanţa cu acest spectacol şi ne bucurăm că sala a fost din nou arhiplină. Eu fiind constănţean, rareori am văzut sala arhiplină ca în seara aceasta şi ca prima dată cînd am venit cu acest spectacol", a precizat regizorul Toma Enache.

În prezenţa unui public numeros, dornic să participe activ la spectacol, actorii au prezentat varianta modernă a textului lui Caragiale, cu replici în română şi aromână, cu muzică şi costume tradiţionale armâneşti. Printre cele mai gustate momente s-a numărat scena în care Rică Venturiano a greşit adresa iubitei sale, Ziţa, şi a ajuns în odaia Vetei. Dansul erotic al junelui amorezat interpretat de Claudiu Bleonţ, cu o şampanie în mînă, pe versurile celebrului “Strangers in the Night“, sau momentul în care Veta a fost priponită de mîini şi de picioare de zăbrelele patului cu eşarfe de mătase sînt secvenţe memorabile din timpul spectacolului. "Am ajuns şi noi la stadiul în care putem să zîmbim şi să ne placă atunci cînd ne ironizăm pe noi. În acest spectacol ne-am ironizat şi pe noi, şi pe Caragiale, şi pe public, şi toată lumea acest lucru. Asta îmi place, că lumea nu se supără, chiar şi atunci cînd este o autoironie", a adăugat Toma Enache.

Cei mai mulţi dintre actorii prezenţi în distribuţia acestui spectacol - Claudiu Bleonţ (Rică Venturiano), Maria Teslaru (Veta), Alexandru Georgescu (Jupîn Dumitrache), Eugen Cristea (Nae Ipingescu), Marcelo Cobzariu (Chiriac), Daniel Niţoi (Spiridon) şi Dana Pocea (Ziţa) vor face parte dintr-o altă producţie a Teatrului Naţional Bucureşti, pusă în scenă de Toma Enache. Este vorba despre piesa "Ulciorul sfărîmat", care va putea fi urmărită, în viitorul apropiat, şi constănţeni. "De cîte ori vom putea, vom reveni la Constanţa cu cea mai mare plăcere. Eu sînt constănţean şi de fiecare dată, mă întorc cu bucurie la acest public minunat de aici şi sperăm că va fi mult mai des", a concluzionat regizoul Toma Enache.