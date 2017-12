O nouă campanie de ajutorare a unei tinere care nu poate să meargă

Primăria Medgidia va începe o nouă campanie de strîngere de fonduri pentru o tînără de 20 de ani, din localitate, pentru o ajuta să meargă din nou, după ce a rămas paralizată în urma unei intervenţii chirurgicale. Campania este destinată Adrianei Olteanu, tînăra care, în urmă cu aprox. trei ani, a beneficiat de ajutorul comunităţii locale, inclusiv prin intermediul unei campanii de presă a ziarului Telegraf şi a unei emisiuni teledon realizată de TV Neptun. Atunci, cu sprijinul semenilor, Adriana a reuşit să ajungă la o clinică din Salonic pentru a efectua o intervenţie chirurgicală, primul pas în lupta spre vindecare. În timpul care a trecut, tînăra a urmat mai multe tratamente de recuperare, gimnastică, masaje, a luptat pentru ca starea ei să se amelioreze şi să poată face măcar cîţiva paşi susţinută de cineva sau de un cadru metalic. Anul trecut, Adriana a descoperit că lîngă Bucureşti, în localitatea Bragadiru, există o fundaţie al cărei scop este ajutorarea persoanelor cu handicap locomotor. Adriana a mers acolo şi a luat contact cu persoane care sufereau de aceeaşi boala ca şi ea. A participat la tratamente şi programe, a învăţat să facă sport, să joace tenis de cîmp şi a participat la o Tabăra internaţională de tenis pentru persoanele cu handicap. Recent, ea a reuşit să intre în posesia unor dispozitive medicale (orteze) care îi susţin picioarele şi cu ajutorul cărora se poate deplasa cîţiva paşi. În timp, Adriana a învăţat foarte multe despre afecţiunea ei, a stat de vorbă cu cadre medicale de specialitate şi a aflat că mai are o şansă pentru a se vindeca, dar pentru asta are nevoie de un tratament cu celule stem în China. “Există o nouă speranţă pentru ca Adriana să meargă din nou. De aceea, ea are nevoie de noi, cei care am ajutat-o şi în urmă cu doi ani. Contribuţia fiecăruia dintre noi o poate ajuta pe Adriana să meargă din nou“, se arată într-un comunicat trimis redacţiei noastre de primarul Dumitru Moinescu. Primăria Medgidia precizează că cei care doresc să o ajute pe Adriana pot depune bani în conturile: RO32BRDE140SV16948961400 în LEI, RO29BRDE140SV43661851400 în EURO şi RO06BRDE140SV43661341400 în USD, deschise la BRD Medgidia sau în urnele care vor fi amplasate în zonele Centrul de Informare Cetăţeni (CIC) al Primăriei, CIC Piaţă Nord, sediu UPC, magazin MiraArt, Piaţa Cent.