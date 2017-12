O nouă cerere de ridicare a controlului judiciar în dosarul CMZ

Președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, a cerut, ieri, Tribunalului Constanța ridicarea măsurii controlului judiciar, în dosarul în care este cercetat pentru abuz în serviciu pentru că nu ar fi asigurat finanțarea Centrului Militar Zonal (CMZ), pentru că, potrivit apărării, nu se mai justifică această măsură. Asta pentru că angajații CJC și consilierii județeni care au aprobat ori pus în executare hotărârile de Consiliu Județean care sunt anchetate de instanță nu au fost chemați în instanță ca martori, deci faptul că oricare dintre aceste persoane s-ar întâlni cu șeful CJC nu poate influența cursul procesului. Mai mult decât atât, avocatul lui Constantinescu, Marius Mocanu, spune că, în ultimul an, clientul său a fost sub control judiciar timp de nouă luni și a răspuns oricăror solicitări venite din partea instanței, DNA ori Poliție, acesta fiind un alt motiv pentru care nu se impune menținerea controlului judiciar. Pe de altă parte, având în vedere că avocatul apărării a contestat la Înalta Curte de Casație și Justiție decizia Curții de Apel Constanța care i-a permis să meargă la serviciu, dar i-a interzis să ia legătura cu persoanele din dosar, la termenul de ieri, nu s-au putut discuta chestiuni de fond. „Prin situația inedită și aberantă în care suntem eu și ceilalți consilieri județeni - nu putem lua legătura unii cu alții - mi se încalcă dreptul de a vota, de a adopta sau iniția hotărâri, de a lucra cu angajații instituției și nu-mi pot duce la îndeplinire mandatul care mi-a fost încredințat de cetățeni. Atât timp cât nu am voie să iau legătura cu aleșii județeni, este o limitare a exercitării funcției“, a declarat Nicușor Constantinescu.

OCALE DIFERITE? Totodată, liderul CJC a explicat că, în cazul de față, se confundă contenciosul administrativ cu penalul și că interesele județene sunt supuse controlului penal. „Hotărârile CJ sunt legi în teritoriu și ele sunt amendate la instanța contenciosului administrativ de către prefect sau orice român care poate cere modificarea sau anularea lor. Eu sunt acuzat penal că am inițiat și adoptat două hotărâri care vizau repartizarea spațiului CMZ către Arhivele Naționale după ce, în 2007, n-a mai fost obligatoriu stagiul militar și s-a eliberat 70% din spațiul și din organigrama CMZ“, a mai spus Constantinescu. Interesant de menționat este că în aceeași clădire a CMZ a fost repartizat un spațiu și pentru funcționarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), dar hotărârile care priveau această situație nu au fost supuse acelorași reguli. „Dacă sunt acuzat că am repartizat spațiul pentru Arhive, sunt vinovat și că am oferit spațiu pentru ISU în aceeași clădire a CMZ. Unde există interesul privat și abuzul în serviciu în repartizarea unui spațiu Arhivelor Naționale, la cererea acestora, în incinta unei clădiri care este administrată de CJC din 2000?“, a întrebat retoric Constantinescu. Referitor la cererea șefului CJC de ridicare a controlului judiciar, Tribunalul Constanța se va pronunța în 29 ianuarie, următorul termen al procesului urmând să aibă loc în 11 februarie.