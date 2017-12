O nouă înfrângere pentru BC Farul

Nou-promovată în Liga Naţională de baschet masculin, formaţia Baschet Club Farul Constanţa nu reuşeşte să cunoască bucuria succesului. Sâmbătă, în faţa propriilor suporteri, baschetbaliştii constănţeni au înregistrat o nouă înfrâgnere, 68-85 (11-16, 18-28, 19-17, 20-24) cu SCM Craiova, în etapa a 5-a a sezonului. Dincolo de rezultatul înregistrat în faţa unei formaţii cu jucători mai experimentaţi, BC Farul nu a arătat în acest meci, din păcate, că jocul este unul ce poate oferi încredere în viitor. Din nou au lipsit combinaţiile de orice, fel, angajările spre pivot au fost aproape inexistente, iar ineficienţa la recuperare a completat un tablou al neputinţei noii echipe constănţene. Dacă a devenit deja o obişnuiţă ca jucătorii străini să preia meciul pe cont propriu, acţiunile individuale soldându-se, din păcate, cu ratări în cele mai multe situaţii, nici jucătorii cu mai multă experienţă din lotul Farului, precum Santana, Minea sau Senai nu au reuşit în această partidă să aducă un plus de siguranţă în joc. Singura sclipire a Farului s-a petrecut în a doua jumătate a sfertului al treilea, când au înscris 13 puncte consecutive, dar într-un moment când craiovenii aveau deja un avantaj de 24 de puncte...

„Este greu să câştigi în faţa Craiovei. Am avut momente în care am luptat şi ceea ce trebuie să înţeleagă jucătorii este că trebuie să lupte, iar în unele momente au reuşit. Am convingerea că putem face meciuri mai bune. Aşteptăm mai mult de la fiecare jucător”, a declarat la final antrenorul Costel Cernat. Pentru BC Farul au evoluat: McFarland 15p, Wallace 14p, Mathis şi Santana - câte 9p, Petronic şi Booth - câte 7p, Minea 5p, Olteanu 2, Senai, Trandafir şi Stăncuţ. De la oaspeţi s-a remarcat Ivan Miskovic - 22p.

Celelalte rezultate ale etapei a 5-a: CSM Bucureşti - Timba Timişoara 91-84, CSM Oradea - BC Timişoara 85-88, BC Mureş - CSS Giurgiu 84-70, Dinamo Bucureşti - CSU Atlassib Sibiu 58-89, BCM U. Piteşti - BC Miercurea Ciuc 88-67, Energia Rovinari - Gaz Metan Mediaş 59-73, U. Mobitelco Cluj - CSU Asesoft Ploieşti 96-103.