O parte din bancomatele BCR, oprite două ore în această noapte

Banca Comercială Română (BCR) opreşte de la funcţionare o parte a reţelei sale de bancomate (ATM) în această noapte, între orele 01:00 şi 03:00, pentru realizarea unor lucrări în vederea acceptării cardurilor cu CIP, a anunţat, ieri, BCR, într-un comunicat. Această oprire parţială are ca scop extinderea la întreaga reţea de automate a băncii a aplicaţiei informatice care permite acceptarea de carduri cu CIP.

În urma finalizării acestui proces, reţeaua de bancomate a BCR va fi capabilă să accepte şi să opereze carduri cu CIP emise de oricare dintre băncile din întreaga lume, se precizează în comunicatul băncii. BCR, membră a grupului Erste, are în prezent 527 de agenţii în întreaga ţară, emite 23 de tipuri de carduri de credit şi de debit şi are instalate peste 1.400 de bancomate şi 11.000 POS-uri. BCR gestionează, în prezent, active de peste 16,5 miliarde de euro, are 532 de sucursale şi agenţii, peste 1.400 de bancomate şi 12.000 de aparate pentru plata cu cardul la comerciaţi.