O tânără de 37 de ani are nevoie disperată de noi!

Viața unor pacienți depinde, nu de puține ori, și se noi, oamenii. Așa cum am tot menționat în cadrul campaniilor de promovare a donării de sânge, ajutorul nostru este esențial: o picătură de sânge poate salva vieți. Viața unei tinere de 37 de ani depinde de noi. Sora fetei face un apel disperat pe rețeaua de socializare: "Bună! Sora mea, de 37 de ani, este în spital și are nevoie urgenta de sânge grupa 01 sau puteți dona oricare grupa pentru că se va face schimb între centre. Este nevoie de 30 de pungi de sânge mâine. Are boala Lupus fiind o boală autoimună în care organismul își distruge singur propriile țesuturi și organe. Va rog din suflet cei care mă puteți ajuta, mergeți la Centrul de Transfuzii între orele 7.30 și 13.00 și donați pentru Draghici Gabriela, cu specificația Spitalul Județean Constanța secția de Terapie Intensivă".