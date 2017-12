Oamenii străzii agresează infirmierele şi urinează pe holuri

An de an, odată cu instaurarea iernii, Urgenţa Spitalului Clinic Judeţean se transformă în adăpost pentru oamenii străzii. Aceştia ajung la spital fie aduşi de echipajele ambulanţelor care îi găsesc căzuţi pe drum, pe jumătate îngheţaţi, fie vin singuri şi le cer ajutorul medicilor. Indiferent de felul în care au ajuns la spital, persoanele fără adăpost primesc o farfurie cu mîncare şi adăpost fără să achite vreun leu pentru aceste servicii. Mai mult decît atît, beneficiază şi de îngrijire medicală şi, înainte de a face analizele necesare, infirmierele sînt nevoite să-i spele şi să-i despăducheze. Din păcate însă, mulţi dintre cei care sînt astfel îngrijiţi jignesc şi uneori chiar agresează infirmierele. “Majoritatea sînt sub influenţa băuturilor alcoolice sau a aurolacului. Dacă vrem să îi spălăm şi să îi deparazităm, ţipă la noi, ne lovesc. Se poartă foarte urît cu noi”, a spus Maria Toma, una dintre infirmierele din Urgenţă. Şi medicii au de suferit din cauza persoanelor fără adăpost deoarece aceştia pretind că suferă de anumite afecţiuni doar pentru a putea pătrunde în Urgenţa spitalului, după care, în momentul în care trebuie să le fie făcut controlul medical, se opun. “Mulţi dintre ei nu sînt bolnavi. Vor doar să aibă unde să doarmă, să se încălzească şi să mănînce. Pretind că sînt bolnavi, însă nu au nimic, dar trebuie să îi îngrijim. Unii înjură, se mişcă exact cînd încercăm să le luăm probe pentru analize şi îngreunează desfăşurarea actului medical”, a spus Elena Ciocan, una dintre asistente. Pe lîngă faptul că agresează cadrele medicale, persoanele fără adăpost care ajung la spital fac mizerie pe unde trec. “Unii dintre aceştia urinează pe hol. Cînd femeile de serviciu le atrag atenţia, aceştia devin recalcitranţi şi le agresează. Există şi persoane fără adăpost care se tot plimbă prin spital şi cînd dau de vreo uşă care nu se deschide decît cu ajutorul cartelelor de acces, o strică. Dacă le este trasă atenţia, devin nervoşi şi fac scandal. Pe de altă parte, nu avem cum să îi dăm afară din spital, pentru că nu au unde să se ducă”, a declarat directorul medical al Spitalului Clinic Judeţean, dr. Bogdan Cîmpineanu. Infirmierele şi asistentele care se ocupă de oamenii străzii trebuie să poarte măşti deoarece aceştia emană un miros pestilenţial care, adesea, se răspîndeşte în toată Urgenţa. Nu puţine au fost cazurile în care cei care poartă denumirea de “boschetari” s-au luat la bătaie chiar în spital. În Urgenţă şi în Clinica de Ortopedie au fost amenajate două saloane în care sînt internate doar persoanele fără adăpost. Întrebaţi de ce fac mizerie în spital şi au o atitudine recalcitrantă, oamenii străzii nu recunosc niciuna dintre acuzaţiile aduse. “Niciodată nu am făcut aşa ceva. Cei care luccrează în spital sînt răi şi nu vor să ne dea de mîncare. Nu ne spală şi nu ne îngrijesc. Ne spun că mirosim urît şi că trebuie să ne spălăm, dar nu avem unde”, a reuşit să spună Gheorghe Butnă, ameţit de aurolacul inhalat şi de alcoolul consumat. Conducerea spitalului spune că cei fără adăpost “mănîncă” din fondurile spitalului care cheltuie sume destul de mari cu spitalizarea şi tratarea diferitelor afecţiuni de care suferă aceştia.