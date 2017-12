Oil Terminal încearcă să facă o surpriză la Însurăţei

În această după-amiază, de la ora 18.00, sînt programate meciurile din etapa a 28-a a Ligii a III-a. În Seria a II-a formaţiile constănţene nu au şanse la promovare, doar Oil Terminal fiind implicată în lupta pentru evitarea retrogradării. Meciurile etapei: AS Viitorul Însurăţei - Oil Terminal Constanţa; CSO Ovidiu - Rocar Bucureşti; Callatis Mangalia - Unirea Slobozia; Poli Timişoara - Portul Constanţa; Phoenix Ulmu - AS Dodu; Steaua II - FC Chitila; Dinamo II - Inter Gaz; Dunărea Călăraşi - Petrolul Brăila. Partida Aurora Năvodari - FC Farul II are loc sîmbătă, de la ora 11.00. Clasament: 1. Dinamo II 62p (+24 la adevăr); 2. Rocar 58p (+16); 3. Inter Gaz 54p (+15); 4. Slobozia 50p (+8); 5. Portul 45p (+3); 6. Dodu 44p (+2); 7. Ovidiu 43p (+4); 8. Farul II 40p (+1); 9. Callatis 40p (+1); 10. Însurăţei 37p (-2); 11. Călăraşi 36p (-3); 12. Steaua II 34p (-5); 13. Chitila 30p (-12); 14. Aurora 30p (-9); 15. Oil 22p (-20); 16. Brăila 19p (-23); 17. Ulmu 14p (-25); 18. Timişoara 14p (-28). (* - echipă penalizată cu un punct).