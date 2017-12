Olguţa Vasilescu: „Procurorii vroiau ceva distracţie, după atâţia interlopi”

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, este unul din politicienii care au privit cu amuzament întreaga situaţie de la Constanţa. “Treaba asta cu chemarea manechinelor lui Mazăre la Parchet să dea declaraţii de ce au votat eu nu cred că e politică... Procurorii voiau şi ei ceva distracţie în toată nebunia asta, că s-or fi săturat de toţi interlopii”, a spus Olguţa Vasilescu.

Diana Cerciu, model:

„Nu am fost chemate de Primărie să votăm şi să stăm gratuit”

„Vreau să lămuresc un aspect. Din cât am apucat să văd la televizor, am înţeles că se vorbeşte despre mită în cazul nostru. Adică noi am luat mită stând în Mamaia pe banii Primăriei Constanţa şi cu ocazia asta am mers şi la vot. Vreau să vă spun că multe dintre fete îşi permit să vină singure şi să stea la mare şi nu au nevoie să pună o ştampilă pe un buletin de vot pentru a sta o săptămână sau două la mare. Noi am venit aici ca modele în cadrul festivalului care are loc la Mamaia, fără a face politică. Nu am fost chemate de Primărie să votăm şi să stăm gratuit. Sincer să vă spun, multe dintre fete nici nu au votat, iar pe cele care au votat nu le-a întrebat nimeni unde au pus ştampila. A fost o atmosferă foarte relaxată. În fiecare zi avem diferite activităţi în cadrul contractului pe care l-am semnat. Ceea ce se întâmplă acum la televizor este o mare nebunie. Fetele nu au fost obligate să meargă la vot. Au mers de bunăvoie. Pot spune că plimbarea la audieri a fost doar o altă activitate a noastră la mare. Cei de la agenţie ne-au anunţat că trebuie să mergem să dăm declaraţii. Din ce am vorbit cu colegele mele care au dat deja declaraţii am înţeles că procurorul le-a întrebat dacă au fost la vot, dacă au fost obligate să voteze şi dacă au fost cumva influenţate să meargă la vot.”

Alina Caşolţan, model:

„Se face prea multă zarvă”

„Eu am dat deja declaraţii procurorilor. M-au întrebat dacă am fost dusă cu forţa la vot, dacă mi s-a spus ce să votez. Le-am spus adevărul. Am fost cu grupul de fete, dar nu am votat, pentru că fiecare are opţiunile politice. Fiecare dintre fete a votat de bunăvoie. Eu nu am votat pentru că nu am vrut şi după cum se vede nu am păţit nimic şi sunt în continuare în cadrul evenimentului. Nimeni nu ne-a spus nimic. Primarul Radu Mazăre a venit în ziua votului la noi şi ne-a îndrumat la secţia de vot, pentru că, iniţial, după ce am vorbit între noi, am vrut să mergem să votăm la o secţie aflată mai departe, pentru că nu cunoşteam staţiunea. Pe cele care au dorit să voteze, primarul le-a îndrumat spre o secţie mai apropiată. Cred că se face prea multă zarvă pe acestă temă. Sincer, abia acum pot spune că se face presiune asupra noastră, mai ales de către jurnalişti. Suntem deranjate de această situaţie, şi cred că ar fi mult mai bine să fie promovat evenimentul care se desfăşoară în Mamaia decât aceste lucruri.”