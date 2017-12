OMS: 3 milioane de decese premature pe an, evitate prin reducerea poluării

China ar putea evita 3 milioane de decese premature pe an reducând poluarea atmosferică la nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), potrivit unui studiu publicat miercuri în revista The British Medical Journal (BMJ), relatează AFP. Studiul a fost realizat de cercetători chinezi care au studiat efectele poluării atmosferice asupra deceselor în 38 de mari orașe chineze - în care trăiesc 200 de milioane de persoane în total - între ianuarie 2010 și iunie 2013. În cursul acestei perioade, concentrația cotidiană de particule fine PM10 (emise în special de traficul rutier, încălzire și agricultură) a atins în medie 92,9 micrograme pe metru cub de aer în cele 38 de orașe, cu un maximum de 136 ľg/m3 la Urumqi, oraș situat în nord-vestul Chinei, și un minim de 66,9 ľg/m3 la Qinhuangdao, la 300 km est de Beijing. OMS recomandă reducerea acestei concentrații la o medie anuală de 20 ľg/m3, în condițiile în care potrivit cifrelor publicate anul trecut peste 80% din persoanele care trăiesc în zone urbane la nivel mondial sunt expuse la niveluri de poluare care depășesc această limită. Particulele PM10 (al căror diametru este mai mic de 10 microni) sunt în mod special periculoase pentru că ele se pot depune în căile respiratorii. Studiind cele 350.000 de decese produse în cele 38 de orașe între 2010 și 2013, cercetătorii conduși de Zhou Maigeng, din cadrul Centrului de control al maladiilor de la Beijing, au descoperit că o creștere a concentrației de PM10 de 10 ľg/m3 era asociată unei creșteri a numărului cotidian de decese de ordinul a 0,44%. Expunerea la PM10 s-a dovedit la modul general mai nefastă la femei și adulții de peste 60 de ani, potrivit studiului.Ea are, de asemenea, un impact mai important asupra maladiilor cardiovasculare, cu o creștere a numărului de decese cu 0,62% pentru fiecare creștere cu 10 ľg/m3 a concentrației de PM10, în timp ce în cazul altor patologii această creștere ar atinge numai 0,26%.Cercetătorii au ajuns la cifra de trei milioane de decese premature care ar putea fi evitate în fiecare an făcând un "calcul sumar", bazat pe o populație a Chinei de 1,33 miliarde de locuitori.

Însă ei atrag atenția că probabil cifra este subestimată "pentru că efectul poluării atmosferice poate fi mai important în zonele rurale (care nu au fost incluse în studiu) și că PM10 au un efect pe termen lung asupra sănătății".