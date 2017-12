ONOARE! Hagi, printre cei mai buni 50 de antrenori ai lumii în 2017

Britanicii de la Four Four Two, una dintre cele mai prestigioase publicații sportive din lume, au amintit de apelativul "Maradona din Carpați", folosit la adresa lui Hagi pe vremea când era în activitate. L-au plasat pe locul 49 în clasamentul celor mai buni antrenori ai acestui an și au precizat că situația sa este unică, datorită faptului că nu este doar tehnicianul, ci și patronul Viitorului. De asemenea, îl laudă pentru performanțele obținute cu investiții minime - 85.000 de euro cheltuiți pe transferuri în cei 5 ani petrecuți în Liga 1. "Maradona din Carpați este unic pe această listă - și probabil pe orice altă listă, dacă ne gândim că e atât antrenor, cât și patron. El însuși a înființat clubul Viitorul în 2009, cu scopul principal de a dezvolta tinere talente (și, desigur, să le vândă). Dar iată că a câștigat titlul în acest sezon, fiind mai bun decât granzii tradiționali, precum Steaua sau Dinamo. A făcut-o cu un lot format din tineri și jucători aduși gratis - Hagi a cheltuit aproximativ 85.000 de euro pe transferuri în cei 5 ani petrecuți în prima ligă, în timp ce a vândut jucători de 11 milioane de euro - lucru neegalat nici de maeștrii jocului Football Manager.

Hagi și-a început cariera de antrenor la naționala României când avea 36 de ani și doar ce-și atârnase ghetele în cui. Fostul lider al ”Generației de Aur” a fost numit selecționer în locul lui Ladislau Boloni și a debutat pe banca primei reprezentative într-un amical, încheiat 2-2, cu Slovenia. A urmat apoi o victorie, 2-0, cu Ungaria, și un egal 1-1, cu Georgia, iar România s-a calificat la barajul pentru Cupa Mondială din 2002. Tricolorii, conduși de pe bancă de Hagi, au dat atunci de Slovenia. Primul meci a fost pierdut, la Ljubljana, scor 1-2, iar în returul de pe Ghencea echipa națională nu a reușit să întoarcă rezultatul. Meciul s-a terminat la egalitate 1-1, și, deși au dominat copios cele două jocuri, tricolorii au ratat calificarea la Mondialul din 2002. După acea dublă, Hagi și-a dat demisia și au fost mult voci care au spus atunci că ”Regele” a fost un fotbalist senzațional, dar nu va putea deveni și un antrenor bun.

Deși la începutul carierei a mai antrenat la Bursaspor (iulie 2003 - februarie 2004), Galatasaray ( martie 2004 - mai 2005 și octombrie 2010 - martie 2011), Poli Timișoara (noiembrie 2005 - mai 2006) și Steaua (iulie 2007 - septembrie 2007), Hagi nu a reușit să demonstreze și prin rezultate că este un tehnician de valoare, iar previziunile specialiștilor în privința carierei de antrenor a ”Regelui” erau destul de sumbre.

După experiența de la Steaua, ”Maradona din Carpați” a decis să ia o pauză în ceea ce privește antrenoratul și a decis să înființeze o academie de fotbal. Academia Gheorghe Hagi a luat ființă în 2009. A fost momentul în care fostul jucător al Barcelonei a decis să-și facă propria echipă de fotbal pentru a le demonstra tuturor că poate să fie și antrenor. Totuși, Hagi nu a putut refuza Galatasary în 2010, și după o experiență de câteva luni pe banca cim-bom, liderul ”Generației de Aur” a decis să ia din nou o pauză.

”Vreau să mă dedic mai mult academiei mele”, spunea pe atunci Hagi, care, ca și tehnician, are în palmares o Cupă a Turciei, pe care a câștigat-o pe banca celor de la Galatasaray (2005).

Proiectul lui Hagi a prins contur, iar în 2012, după doar 3 ani de la înființare, Viitorul a promovat pe prima scenă fotbalistică din România. ”Regele” nu a dorit să fie antrenorul echipei, până în septembrie 2014, când a decis să își asume rolul de antrenor principal. După ce în primele sezoane din Liga 1 s-a luptat pentru salvarea de la retrogradare, în sezonul 2015-2016, fostul internațional a reușit să-și califice echipa în premieră în cupele europene, iar în 2017 a câștigat primul trofeu din istoria propriului club și al doilea din cariera sa de tehnician: titlul de campion al României.