Operaţia lui Leo Iorga trebuie făcută urgent. Înainte de Paşti a avut convulsii

Solistul rock Leo Iorga a declarat că a aflat săptămâna trecută că trebuie să suporte o intervenţie chirurgicală de urgenţă, pentru extirparea unei tumori cerebrale, precizând că înainte de Paşti a avut o criză mare de convulsii şi a urmat un tratament care "l-a anchilozat". Leo Iorga va fi operat pe 9 mai la Spitalul Monza - Brain Institute din Bucureşti. "Săptămâna trecută am aflat că trebuie să fac această intervenţie chirurgicală de urgenţă. Am urmat un traseu şi pentru că asupra metastazelor mele cerebrale a fost intervenit din septembrie, una dintre ele a dispărut complet. Dar înainte de Paşti am avut o criză mai mare de convulsii, ca un fel de convulsii epileptice. Tratamentul respectivelor crize m-a anchilozat, adică nici nu mai pot să mă ţin pe picioare, şi atunci m-am întors la suita de medici (...) Radiologic nu se mai poate intra acum pentru că formaţiunea rămasă acolo a fost foarte expusă radiologic (...) Şi atunci singura soluţie viabilă, preferabilă, a fost intervenţie chirurgicală directă, însă la foarte multe spitale de stat mi s-a spus că riscurile sunt de paralizie totală sau parţială şi singurul loc unde l-am găsit pe doctorul Sergiu Stoica a fost la spitalul privat Monza", a declarat astăzi artistul. Leo Iorga le mulţumeşte tuturor celor care îi sunt alături: fani, prieteni, staff şi persoane care donează pentru susţinerea financiară a operaţiei.

Muzicianul Adrian Ordean a scris pe contul său de pe platforma de socializare Facebook că Leo Iorga mai are nevoie de 8.000 de euro pentru această intervenţie chirurgicală. În acest sens, pe Facebook a fost creată pagina "Alături de Leo Iorga", pe care a fost lansată o campanie de strângere de fonduri pentru Leo Iorga. "Eu nu am cerut niciun ban de la nimeni. Colegii mei, Holograf, Gyuri Pascu, Mircea Baniciu, Voltaj, toată lumea, normal că au share-uit anunţul, pentru că la noi, chiar dacă este concurenţă în muzică, există o solidaritate. Chiar m-a mişcat gestul lor. Fiecare contribuie cu cât poate. Nimeni nu pune pistolul la tâmplă nimănui (...) Fiind vorba de o clinică privată există un tarif. Şi s-au oferit să ne ajute mai mulţi şi atunci, rezultatele astea, fiind şi perioadă de 1 mai, nu le voi vedea decât la începutul săptămânii care vine, pentru că operaţia trebuie făcută urgent. Altfel, poate puteam să o fac şi eu ca alţii în străinătate, cu bani de la stat, 50.000 de euro sau 150.000 de euro, nu era vorba de 8.000 de euro. Nu câştigă un artist în România 8.000 de euro pe un spectacol, cum speculează unii care habar nu au cu ce se mănâncă această industrie", a mai spus Iorga. De asemenea, artistul a declarat că a aflat prin intermediul unei televiziuni că Fundaţia Creştină "George Becali" ar fi intresată să susţină financiar intervenţia chirurgicală a artistului. Leo Iorga a precizat că a fost contactat în acest sens de reprezentanţi ai televiziunii respective, însă nu a fost contactat direct de reprezentanţii Fundaţiei.

Leo Iorga, unul dintre cei mai cunoscuţi solişti rock din România, s-a născut la Arad, în 1964. A început să cânte la 14 ani ca toboşar (1978) în trupa liceului "Ioan Slavici" (1980-1982). A cântat la trupa Hidro Grup 8 ca toboşar şi solist. Până în 1985 a colaborat cu grupul Pacific, iar din 1985 până în 1987 a cântat cu grupul Sui Generis din Arad. În 1988 a devenit lider vocal al grupului Cargo, lansând hiturile "Brigadierii", "Povestiri din gară" şi "Erata". Din toamna lui 1988 până în 1996 a fost lider vocal al grupului Compact, care îi avea la momentul respectiv în componenţă şi pe Adrian Ordean, Vlady Cnejevici, Teo Peter, Emil Laghia şi Lelut Vasilescu. În această formulă, Compact a lansat hiturile "Singur în noapte", "Mă voi întoarce", "Să te gândeşti la mine", "Toamna în sufletul meu", "Trenul pierdut", "Ploaia" şi "Cine eşti tu oare?". Cu Leo Iorga solist vocal trupa Compact a cântat la festivalul "Mitt Ein Ander" la Berlin, în 1989, şi a avut trei turnee în Republica Moldova (în 1988, 1990, 1992). În 1990, formaţia a participat la turneul "British Rock for Romania", alături de trupele Crazy Head, Jesus Jones, Skin Games. În 1991, Compact cu Leo Iorga au cântat la Festivalul Mamaia. În 1992, formaţia a participat la festivalul "Rock '92", alături de două nume celebre ale rockului mondial: Uriah Heep şi Ian Gillan Band. Iar în 1993, trupa a susţinut două concerte (la Braşov şi Sofia) alături de trupa Nazareth. În 1994, formaţia Compact a cântat la "Skip Rock Festival" alături de celebrul grup Jethro Tull, iar în 1993, 1994 şi 1995 a participat la turneul Marlboro Music împreună cu Holograf, Iris şi Direcţia 5. Din 1997 până în anul 2001, Leo Iorga a cântat alături de Andrian Ordean, George Patranoiu, Mario Ticlea, Bobiţă Stoica, Anca Neacşu, Irina Nicolae, Paul "Pampon" Neascu, Cătălin "Bibanu" Dalvarea, Andi Savastre în formaţia Schimbul 3. Din 2003 până în octombrie 2012 a cântat acompaniat de grupul Pacifica (Teo Boar, Vlady Cnejevici, Cristi Iorga, Marian "Lacke" Mihăilescu). Din toamna anului 2012, Leo Iorga a cânta cu trupa "Leo Iorga & Ordean", alături de Adrian Ordean, Cristi Iorga, Dan Stesco "Polymoog", Alex Ardelean, Marian "Lacke" Mihailescu. În decembrie 2012 a avut loc "botezul" trupei, care de atunci se numeşte PACT by Leo Iorga & Adi Ordean. În februarie 2013, Dan Stesco "Polymoog" s-a retras din trupă, însă formaţia a continuat să susţină numeroase concerte în ţară pe parcursul anului 2013. La începutul anului 2014, Cătalin "Bibanu" Dalvarea l-a înlocuit la tobe pe Cristi Iorga, care a plecat din ţară. În aprilie 2014, trupa PACT a lansat albumul "Numărul Unu".