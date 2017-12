Operaţiunea “Gătitul”, episodul al doilea

„Formăm un colectiv nu doar în teren, ci şi afara lui”, spun mereu jucătorii şi antrenorii de la Club Volei Municipal Tomis Constanţa. Aseară, la Restaurantul “Temple” din Constanţa, care le-a pus la dispoziţie partea... logistică, campionii au reeditat acţiunea din noiembrie anul trecut şi au organizat o masă comună pentru care fiecare a pregătit cîte ceva, de preferinţă specific ţării din care vine. Dacă în 2007 şi-au încercat talentele culinare Ashlei, Meyer, Hein, Began şi secundul Massimiliano Giaccardi, de data aceasta în bucătăria localului constănţean a acţionat doar banca tehnică: antrenorul principal Stelio De Rocco a pregătit aperitive cu somon, fizioterapeutul canadian Jim Norris a preparat aripioare de pui pane, în varianta americană (foarte condimentată!), iar antrenorul secund Luca Donati a gătit, ce altceva putea face un italian?, „pasta bolognese”. Ceilalţi au preferat să vină cu bucatele gata pregătite: Ashlei cu lasagna, Daivison cu salpicao (o salată braziliană din carne de pui, morcov, porumb şi maioneză), Toronyai cu „hortobagyi husospalacsinta” (plăcintă cu carne), Firpo cu empanada (specific argentinian, asemănător cu şuberecul turcesc, conţinînd carne de vită tocată cu ceapă), Miseikis cu salată rusească, Brinkman cu prăjituri „maple cookies” („Am muncit toată ziua la ele, am transpirat din greu şi sper să le placă băieţilor”, a spus canadianul, care este fan al echipei de hochei Toronto Maple Leafs), iar Milen Uzunov cu... ţuică bulgărească. Românii nu s-au lăsat nici ei mai prejos, delectînd asistenţa cu bucate specifice: Voinea a adus chiftele, Lică mămăliguţă cu cîrnaţi de casă şi murături (gogoşari umpluţi cu varză murată), Macovei fasole cu ciolan, Milotin ardei umpluţi, maseurul Nicu Avasiloaie peşte cu orez, iar antrenorul secund Mircea Dudaş a pregătit răcituri. Evident, nici deserturile nu au lipsit: Began a adus prăjituri („Prăjituri din Ardeal, pe care le-a făcut soţia mea. Nu că nu m-aş pricepe, pentru că le fac şi eu la fel de bune, dar nu prea am avut timp. Am fost ocupat cu antrenamentele, cu alte probleme...”), Mihăilă tot prăjituri de casă, iar Tănăsescu plăcintă cu brînză. La indicaţia lui Stelio De Rocco, nu s-au făcut excese culinare, pentru că programul de joi cuprinde două antrenamente...

„Este a doua oară cînd Tomis Constanţa organizează o astfel de întîlnire, şi asta pentru că băieţii m-au întrebat mereu cînd mai facem o astfel de masă! Am făcut astfel de acţiuni la toate echipele pe care le-am antrenat, pentru ca fiecare să guste din ce a pregătit celălalt şi astfel să ne cunoaştem mai bine. Unele mîncăruri sînt cumpărate de la Carrefour, dar staţi liniştiţi, că sînt foarte bune... Vă doresc succes cu aripile lui Jim, cu siguranţă veţi lua foc după ce le veţi gusta, iar mîine veţi suferi! Serios vorbind, este un moment frumos, în care ne ajută să ne strîngem împreună, şi trebuie să le mulţumim soţiilor, logodnicelor, prietenelor care ne-au ajutat să pregătim această masă îmbelşugată”, a declarat De Rocco. „Sînt binevenite aceste acţiuni, mai schimbăm şi noi meniul, nu doar piept de pui şi salată de varză, mîncarea sportivilor, mai ales că la Tomis sînt şi jucători din alte ţări. Dar nu facem excese!”, a spus Radu Began. „Eu nu am pregătit nimic, nu am avut timp, dar băieţii au adus foarte multe şi cred că se simt foarte bine. Ce s-a întîmplat aici în această seară este important pentru moralul echipei, pentru crearea unei familii la Tomis, şi mă bucur că tinde să devină o manifestare tradiţională”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele clubului.