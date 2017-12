Operatorii de telefonie spun că respectă legea, dar nu menționează ștergerea datelor neconstituționale „Big Brother“

21:17:19 / 06 Septembrie 2014

Habar nu aveti despre ce vorbiti

Daca cereti parerea unui avocat, e normal ca el sa va spuna ca datele obtinute de la operatorii de telefonie trebuiesc considerate ilegale. e in avantajul infractorilor pe care ii apara. Intrebati victimele infractiunilor daca e normal ca, in lipsa altor mijloace de proba, aceste informatii sa fie considerate ilegale. Legea "Big Brother my ass". Probabil Lucian Biolcas a scapat multi infractori de puscarie si din asta isi castiga existenta. Nu va lasati manipulati de persoane care sunt direct interesate sa puna piedici in obtinerea de mijolace de proba impotriva infractorilor. Unui cetatean onest nu are de ce sa ii fie frica de aceasta lege. Studiati legea si veti veea ca e facuta in iteresul cetateanului si nu impotriva lui.