Opt curse aeriene anulate în România din cauza grevei piloților de la Lufthansa

Cinci curse aeriene care urmau să decoleze miercuri de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă spre Frankfurt și München au fost anulate, iar alte trei curse din Germania nu au mai ajuns în România, din cauza grevei piloților companiei aeriene germane Lufthansa, a declarat pentru AGERPRES Teo Postelnicu, reprezentant al serviciului Comunicare al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB). "Per total este vorba despre un număr de opt zboruri, respectiv cinci către München sau dinspre și trei Frankfurt. Concret, este vorba de două curse dus-întors München plus un zbor dus, și o cursă dus-întors Frankfurt și unul dus către Frankfurt", a explicat Postelnicu. Potrivit unor surse oficiale, câteva sute de persoane ar fi afectate de anularea acestor curse. Operatorul aerian german Lufthansa a anunțat că va anula miercuri 750 de zboruri pe distanțe scurte și medii, adică aproape jumătate din totalul curselor, din cauza grevei piloților, situație care va afecta 80.000 de pasageri. Piloții Lufthansa au decis să continue și joi greva începută miercuri, care afectează zborurile pe distanțe scurte și medii din toată Germania, transmite Reuters. Sindicatul Piloților — Vereinigung Cockpit (VC) — a anunțat că joi vor fi afectate și zborurile pe distanțe lungi și cele de marfă, o decizie pe care reprezentanții Lufthansa au numit-o 'de neînțeles'. 'În loc să negocieze o soluție sustenabilă pentru viitor, VC îi nedreptățește pe clienții noștri din întreaga lume', se arată într-un comunicat al companiei germane. Este a doua grevă din acest an și a 12-a cauzată de sistemul de pensionare anticipată. Acțiunea de protest nu va afecta, în schimb, subsidiarele Germanwings, Eurowings, Air Dolomiti, Swiss Airlines, Austrian Airlines.