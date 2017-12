Opt victorii din opt pentru Voinţa Valu lui Traian

Voinţa Valu lui Traian se îndreaptă cu paşi siguri spre Liga a IV-a la fotbal. Chiar dacă nu au trecut decît opt etape din actualul campionat, Voinţa are punctaj maxim şi opt puncte avans faţă de următoarea clasată, fiind principala candidată la promovare!

Rezultatele înregistrate în etapa a 8-a din Campionatul Judeţean - SERIA NORD: Viitorul Fîntînele - Gloria Seimeni 4-2 (I. Radu 53, Grigorescu 73, I. Chiriţă 85, I. Ioniţă 90 - V. Ilie 52, 55-pen) - oaspeţii au depus contestaţie; Viitorul Tîrguşor - Recolta Nicolae Bălcescu 2-1 (Done 32, 33 - Poliac 89); Sportul Tortomanu - Sport Club Horia 5-1 (M. Vasile 22, 28, Bugeac 34, Buhăianu 50, Gh. Mîrţ 70 - I. Stroie 65); Voinţa Valu lui Traian - Dunaris Topalu 3-2 (C. Ivan 14, Ivanciu 70, 90 - G. Ion 20, V. Stan 55); Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - Ulmetum Pantelimon 2-1 (M. Hanu 2, 7 - N. Toma 80) - ambele echipe au depus contestaţie; Pescăruşul Gîrliciu - Pescarul Ghindăreşti 0-3 (N. Boboc 26, Platon 64, 82); Viitorul Vulturu - Ştef Serv Seimeni 0-2 (Uzunu 23, Ţîru 90); SC Val Poarta Albă - Voinţa Siminoc 0-0 (ambele echipe au depus contestaţie). Clasament Nord: 1. Valu lui Traian 24p; 2. Ghindăreşti 16p; 3. Pantelimon 15p; 4. Gloria Seimeni 15p.

SERIA SUD: CSS Medgidia - CSM II Medgidia Valea Dacilor 2-1 (Pavelescu 63, Butnaru 68 - Budilcu 89); Sacidava Aliman - Trophaeum Adamclisi 8-2 (Topalu 8, 36, 40, M. Rizea 53, 72, 77, Covaci 69, 75 - Buşcă 14, Duşe 70); AS Ciocîrlia - Marmura Deleni 4-1 (Magiurea 40, 57, C. Simion 71, Irimia 75 - N. Stoian 35); ELIF Fîntîna Mare - Viitorul Cobadin 1-1 (Cr. Pîrvulescu 24 - A. Leonte 2); Progresul Dobromir - Inter Ion Corvin 6-3 (Iomer 15, 21, 53, 74, 82, 84 - I. Stan 9, 90, Campău 87); AS Carvăn - AS Independenţa 8-3 (Culeafă 9, Macaşoi 15, Ad. Pitu 10, 26, 54, Brici 60, 65, Memet 76 - V. Geană 30, 59, P. Ion 71); Danubius Rasova - CS II Peştera 1-1 (Caradima 32 - Ţîrdel 43). Clasament Sud: 1. Carvăn 21p (7j); 2. Aliman 20p; 3. Peştera 16p.

SERIA EST: CFR Constanţa - CS II Eforie 1-1 (S. Voicu 11 - Smarandache 59); Unirea Topraisar - AS Bărăganu 3-1 (Cr. Costea 57, 74, V. Dumitru 85 - Anca 27); Vulturii Cazino Constanţa - Recolta Negru Vodă 3-0, pe teren 0-1 (Ciortan 57) - substituire de jucător; Sparta II Techirghiol - Fulgerul Chirnogeni 4-1 (N. Maftei 50, Bîtu 52, 65, Zelcă 75 - I. Stîngă 8); Viitorul Mereni - Avîntul Comana 0-2 (Tîrnă 12, Botezatu 90) - gazdele au depus contestaţie; Viitorul Cerchezu - CS Agigea 1-5 (Gh. Cazacu 51 - A. Rusu 8, 29, C. Miron 16, Cr. Militaru 41, M. Cazacu 57); Gloria II Albeşti Cotul Văii - Luceafărul Amzacea 0-1 (Ad. Dragomir 55). Clasament Est: 1. Agigea 21p; 2. Topraisar 17p; 3. Amzacea 15p. Clasamentele complete din cele trei serii ale Campionatului Judeţean pot fi consultate pe site-ul www.telegrafonline.ro, la secţiunea Rezultate sportive.