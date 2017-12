Optimism la CS Tomis înaintea debutului Ligii Naţionale

Evoluţiile bune din turneele de verificare de la Baia Mare şi Zalău au adus optimism în tabăra handbalistelor de la CS Tomis Constanţa, formaţia calificată pentru al treilea an consecutiv în Challenge Cup. Atît antrenorii, cît şi oficialii grupării de pe litoral sînt siguri că echipa are forţa de a-şi îndeplini obiectivul fixat pentru viitorul sezon din Liga Naţională, clasarea pe locurile 3-5. “Sînt mulţumit de felul în care se prezintă echipa, pentru că se observă clar o creştere de formă. Lotul este mult mai echilibrat, iar după venirea lui Năniţă avem mai multe variante pe linia de 9 metri. Cred că sîntem mai puternici decît în campionatul trecut, iar prestaţia echipei în acest moment este peste aşteptări. Avem şanse mari să ne îndeplinim obiectivul, dar putem intra şi în lupta pentru ultimul loc pe podium. Trebuie să ţinem cont şi de faptul că şi celelalte echipe s-au întărit, dar dacă jucătoarele noastre vor munci şi vor da totul pe teren putem obţine rezultate peste valoarea echipei”, a spus preşedintele CS Tomis, Gheorghe Slabu. “Evoluţiile din meciurile de pregătire ne dau speranţe că totul va fi bine la ora începerii campionatului. Pe noi nu ne-au interesat rezultatele din amicale, ci am rulat tot lotul pentru a vedea pe cine ne putem baza. Năniţă s-a integrat rapid şi reprezintă un cîştig pentru echipă, adăugîndu-se şi revenirile extremelor Jerebie şi Ştefan, care au echilibrat lotul. Cred că sîntem acoperiţi pe toate posturile, dar nu trebuie să uităm că şi celelalte formaţii au făcute transferuri importante în această vară. Oricum, obiectivul nostru rămîne clasarea pe locurile 3-5 şi calificarea în finala Challenge Cup”, a adăugat secundul Ion Puşcaşu. Formaţia constănţeană va debuta în viitorul campionat pe 1 septembrie, cînd va întîlni în deplasare pe HCM Roman. Pînă atunci, Mihaela Pîrîianu şi compania continuă meciurile de pregătire, evoluînd vineri pe terenul unei alte formaţii din prima ligă, Dunărea Brăila. Victoria a revenit gazdelor, care s-au impus cu scorul de 29-25, principalele marcatoare pentru CS Tomis fiind Loredana Mateescu 6 goluri şi Ramona Ştefan 4g. Sîmbătă, de la ora 10.00, va avea loc meciul revanşă.