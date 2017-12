Orașul Băneasa va redeveni comună!

20:58:17 / 12 Iunie 2017

INITIATIVA SI PENTRU ALTE ORASE

Constatam cu totii degradarea societatii in ultima perioada si politizarea excesiva la toate nivelurile si in toate domeniile. In ultimii ani vedem cum au fost atrase finantari masive pentru proiecte de modernizare doar in mediul rural. Cred ca ar fi benefic si pentru "Orasul MURFATLAR" demararea unei astfel de initiative sa revina la rangul de comuna. Vom vedea cine are interes si cine nu...este lesne