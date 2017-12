Orban are soluţii pentru refugiaţi: „un oraș gigantic“ în Libia sau o insulă! NU UE!

După ce, în weekend-ul care tocmai s-a încheiat, premierul ungar, Viktor Orban, îi trimitea pe refugiaţii din Siria pe o insulă în afara Europei, acum acesta recidivează şi declară că Uniunea Europeană (UE) ar trebui să creeze un "un oraș gigantic pentru refugiați" pe coasta Libiei, unde să fie procesate solicitările de azil pentru refugiații care ajung acolo din alte state africane, relatează Reuters online. Prezent la Viena, unde a participat la o reuniune a liderilor statelor din zona de sud-est a Europei, premierul ungar a insistat că frontierele externe ale UE ar trebui să fie "în totalitate sub control," inclusiv frontiera mediteraneană, unde Libia are rol indispensabil. "UE are nevoie de o nouă politică în ceea ce privește Libia," a declarat Orban în cadrul unei conferințe de presă.

CONTEXT POLITIC Situația în Libia a degenerat într-un haos politic după pierderea puterii de către Muammar Gaddafi, mai multe facțiuni luptând pentru a controla teritoriul țării. Unitatea Libiei trebuie menținută, un nou guvern ar trebui creat, care să fie atras într-un acord de cooperare cu UE, a adăugat liderul ungar. Orban a mai afirmat că Europa are nevoie de o nouă linie de apărare pentru cazul în care nu va mai funcționa acordul dintre UE și Turcia privind limitarea imigrației ilegale, notează agenția de știri MTI. Liderul de la Budapesta a mai declarat că UE ar trebui să semneze un acord cu Egiptul similar cu cel existent cu Turcia, avertizând că în lipsa unui astfel de acord "am putea avea o surpriză acolo".

Premierul a mai adăugat că Ungaria dorește ca UE să suplimenteze bugetul alocat pentru gestionarea problemei imigrației și cere o distribuire mai justă a fondurilor între statele afectate. "Banii ajung mereu la Italia și Grecia", în timp ce Bulgaria, Macedonia și Serbia primesc "sume rușinos de mici".

Orban a reiterat că Ungaria a cheltuit 500 de milioane de euro pentru protecția propriilor frontiere și nu a cerut deloc fonduri de la UE în acest sens. Sistemul cotelor reprezintă o invitație, iar Europa ar trebui să spună clar că nu va mai primi imigranți ilegali, a declarat Orban, care a adăugat că centre de procesare a solicitărilor de azil ar trebui plasate în afara granițelor UE și doar cei care au primit statutul de azilanți să capete permisiunea de a intra pe teritoriul Blocului comunitar.