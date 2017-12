Oscar Pistorius, supus unui interogatoriu dur

DEPOZIŢIE LABORIOASĂ Mărturiile campionului paralimpic sud-african Oscar Pistorius au continuat ieri, dar acuzarea nu pare deloc impresionată de comportamentul plângăcios al acestuia. Sportivul a declarat ieri, în cadrul procesului în care este judecat pentru uciderea fotomodelului Reeva Steenkamp, că nu a avut oportunitatea de a-i spune prietenei sale că o iubeşte. Procurorii au scos în evidenţă, însă, caracterul egoist al lui Pistorius, acuzându-l că era gelos în relaţia cu Reeva Steenkamp şi cu părinţii acesteia. Procurorul Gerrie Nel a sugerat că mesajele de pe WhatsApp dintre sportiv şi model arătau că relaţia lor avea probleme. Procurorul Nel l-a întrebat pe Oscar Pistorius de ce în niciun mesaj nu scria: ”Te iubesc”. ”Nu am avut oportunitatea de a-i spune Reevei că o iubesc”, a răspuns, suspinând, acesta.

Oscar Pistorius a menţionat că şi-a cerut scuze şi că şi-a dorit de ceva vreme acest lucru. Campionul paralimpic a subliniat că el şi Reeva erau în stadiul de ”punere a bazelor relaţiei lor”. Procurorul Gerrie Nel a afirmat că mesajele arată că Pistorius este o persoană egoistă, căreia îi pasă doar de propriile sentimente. Procurorul l-a mai întrebat şi în legătură cu mesajele în care Reeva Steenkamp îl acuza că a avut ieşiri nervoase şi a ţipat la ea. ”Nu am avut niciodată accese de furie în faţa oamenilor. Nu am ţipat niciodată la ea”, a afirmat sportivul. Extrem de dur, spunând că este timpul ca Oscar Pistorius să-şi asume crima şi să spună adevărul, procurorul sud-african s-a dezlănţuit contra campionului paralimpic, care a continuat să susţină că uciderea iubitei sale a fost ”o teribilă greşeală”. ”Nu, doamnă, nu am avut intenţia s-o ucid pe Reeva sau pe oricine altcineva”, i-a spus sportivul de 27 de ani judecătoarei, la încheierea unui depoziţii laborioase, începută luni şi întreruptă de plânsete, însă mereu sub controlul avocatului Barry Roux.

ASUMAREA CONSECINŢELOR După o scurtă întrerupere a audierilor, cuvântul a revenit procurorului. Imediat, tonul şi atmosfera s-au schimbat. ”Vă rog, domnule Pistorius, răspundeţi la întrebări, nu încercaţi să contestaţi, pentru că veţi avea probleme”, a afirmat procurorul, înainte de a-l acuza pe sportiv că minte, că şi-a pregătit răspunsurile, că le-a calculat şi a eludat întrebările stânjenitoare. Sportivul, care se prezenta marţi ca un copil distrus, a apărut în altă lumină într-o înregistrare video proiectată la tribunal. În această filmare, idolul a milioane de oameni din întreaga lume poate fi văzut cum trage un singur foc de armă asupra unui pepene şi spune apoi: ”Este mai moale decât creierul unui om”. Procurorul Gerrie Nel s-a întors atunci spre Oscar Pistorius, acuzat de uciderea premeditată a Reevei Steenkamp, dar şi de încălcare a legislaţiei privind portul de armă. ”Vedeţi impactul pe care această muniţie l-a avut asupra pepenelui? Acesta a explodat, nu-i aşa? Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu capul Reevei, a explodat, priviţi... Vă voi arăta... Domnule Pistorius, exact acelaşi efect a avut şi glonţul care i-a intrat ei în cap. Priviţi! Ştiu că nu doriţi, pentru că nu vreţi să vă asumaţi responsabilitatea, dar este timpul să priviţi, să vă asumaţi faptele”, a afirmat Nel, proiectând o imagine a capului însângerat al blondei Reeva.

Pistorius s-a apărat, spunând, în lacrimi, că nu vrea să revadă o imagine care îl chinuie. ”Nu am nevoie să văd fotografia, am fost acolo”, a spus el, bulversat, ţinându-şi capul în mâini. ”Domnule Pistorius, sunteţi de acord că sunteţi una dintre cele mai cunoscute personalităţi din lume, un model pentru sportivii de pe mapamond, valizi sau handicapaţi?”, a continuat procurorul. ”Cred că am fost. Am făcut o teribilă greşeală”, a bâiguit Pistorius. În acel moment, procurorul şi-a început atacul: ”Aţi făcut o greşeală! (tăcere) Aţi ucis pe cineva, asta aţi făcut. (tăcere) Şi nu vreţi să vă asumaţi responsabilitatea acestui act”. ”Da, doamnă judecător”, a răspuns Pistorius cu voce joasă. ”Spuneţi „da, am tras asupra Reevei Steenkamp şi am ucis-o“”, a continuat procurorul. ”Da, am făcut-o, doamnă judecător”, a răspuns Pistorius.

INTENŢIA CRIMINALĂ Procurorul a vorbit apoi despre contradicţiile sportivului, spunând că acesta a adăugat detalii la depoziţia făcută după ce a citit dosarul. De ce Pistorius a spus anul trecut că a ieşit pe balcon şi l-a auzit pe faimosul hoţ pe care a crezut că l-a înfruntat apoi? De ce afirmă astăzi că nu a fost în niciun moment pe balcon? Cum explică faptul că unul dintre ventilatoarele despre care spune că le-a pornit nu era branşat când Poliţia a fotografiat locul crimei? Sportivul a protestat cu sinceritate: ”Tot ce am semnat este adevărul”. Procurorul l-a întrebat atunci dacă a pornit arma accidental sau nu. Răspunsurile lui Pistorius au fost: ”Am tras de frică”, ”Am tras înainte să gândesc”, ”Nu am avut timp să mă gândesc la ceea ce fac”, ”Aveam arma, degetul pe trăgaci, ceea ce s-a întâmplat este un accident”. Fără a admite vreun moment intenţia de crimă ce i-ar putea aduce 25 de ani de închisoare.

Campionul paralimpic sud-african a început să depună mărturie în această săptămână, în procesul de la Pretoria în care este acuzat de uciderea iubitei sale, Reeva Steenkamp, în noaptea de 13 spre 14 februarie 2013. Luni, a cerut iertare familiei Steenkamp: ”Doamnă judecător, aş dori să am ocazia să-mi cer iertare de la familia Steenkamp. Aş dori să-mi cer iertare. Mă trezesc în fiecare zi şi mă gândesc la durerea pe care v-am provocat-o. Nu există moment în care să nu mă gândesc la voi. Nu pot să-mi imaginez durerea şi suferinţa pe care le-am cauzat acestei familii. Am vrut doar s-o protejez pe Reeva. Aş dori ca oamenii să ştie că ea era iubită când s-a dus la culcare în acea noapte”. Părinţii fotomodelului nu s-au arătat, însă, emoţionaţi în vreun fel. Mama Reevei, June, a declarat presei că nu se poate abţine să nu se uite la Pistorius în timpul procesului şi că nu ştie dacă se preface sau nu când spune că îi pare rău.

Pistorius nu a negat niciodată că a împuşcat-o pe Reeva Steenkamp, dar a susţinut încă din prima zi că este vorba de o neînţelegere. Acesta afirmă că a crezut că în casă i-au intrat hoţi şi că a tras focuri de armă fără să ştie că iubita sa s-a trezit pentru a merge la baie. Sportivul riscă o condamnare la 25 de ani de închisoare, în cazul în care se va dovedi că a fost crimă cu premeditare. Reeva Steenkamp, în vârstă de 29 de ani, era fotomodel sud-african şi prezentatoare TV.