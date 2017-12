Ovidius - celebrat la Primăvara Artelor. Anul său Omagial - iarna vrajbei noastre

22:24:12 / 01 Martie 2017

Pai da

Au profitat ca sunt evenimente facute de astia de la Ovidius si hai sa-si salveze obrazul. Clasa de impotenti, asta sunt astia de la primarie. Habar n-au de cultura, dar tin pe langa ei toti neispravitii, sa manance si gura lor. Cati d'astia nu sunt in primarie, vai de capul lor. Consilieri neica nimeni. Cica au si Directie de cultura, ce-o fi aia, ca de pe vremea lui Mazare nu misca nimic in front. Mi-e sila de orasul asta si de conducerea lui. Astia nu sunt in stare sa adune zapada, ce mai vorbim noi despre cultura si evenimente si Constanta cunoscuta peste hotare. Mai celebri sunt hotii peste hotare decat oamenii nostri de cultura. Pe hoti ii sustine Interpolul, pe astia culturali nimeni. Si daca trebuia sa fie Anul Ovidius de ce nu fac astia de la Primarie nimic? Probabil nu vor, ca din cultura nu le iese banu, mama lor de hoti.