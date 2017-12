Pachete pentru nevoiaşi, de Kurban Bayram

Peste o mie de pachete vor ajunge la credincioşii musulmani pentru ca sărbătoarea Kurban Bayramului, care va începe joi, să fie îmbelşugată şi pentru cei mai nevoiaşi. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani (UDTTMR) a început de ieri o acţiune în premieră, pe care vrea să o transforme în tradiţie. Preşedintele UDTTMR, Gelil Eserghep, a cerut ajutorul mai multor oameni cu suflet pentru această acţiune. „Prietenii etniei tătare sunt în continuare alături de noi. Cei care au răspuns până acum solicitărilor noastre au fost senatorii Alexandru Mazăre, Nicolae Moga, Puiu Haşotti şi deputatul Mihai Lupu. Pachetele pe care le vom dărui credincioşilor musulmani vor conţine două sau trei kilograme de carne, ulei, zahăr orez şi făină. Sacrificarea animalelor a fost făcută luni, iar începând de astăzi (n.r. ieri) am început distribuirea pachetelor. Primii beneficiarii vor fi văduvele şi orfanii, pe care noi îi considerăm ca fiind cei mai vulnerabili”, a declarat Gelil Eserghep. Senatorul Alexandru Mazăre s-a implicat în această acţiune, ieri fiind prezent la împărţirea pachetelor pentru credincioşii musulmani din Constanţa. „Sunt oameni nevoiaşi pe care trebuie să îi ajutăm. Eu, împreună cu alţi oameni de suflet, am cumpărat animalele şi produsele care vor fi distribuite oamenilor nevoiaşi. Este un gest pe care cred că trebuie să îl facă fiecare dintre noi. Aici nu vorbim de politică, vorbim de nişte oameni care au nevoie de noi”, a declarat senatorul Alexandru Mazăre. Peste 50.000 de musulmani celebrează în această săptămână Kurban Bayramul, sărbătoarea Sacrificiului, care ţine patru zile. Tot în această perioadă are loc şi tradiţionalul pelerinaj la locurile sfinte Mecca şi Medina.