Pacienţii internaţi nu-şi vor mai plăti tratamentele

08:53:14 / 14 Mai 2014

Bataie de joc!

Legea este una si realitatea este alta. Li se cere in continuare bolnavilor sa-si cumpere medicamentele! Mai mult, in luna in care au fost internati nu pot capata retete compensate de la medicul de familie. Draga Doamne au primit medicamente de la spital! Ce bataie de joc suportam noi romanii pentru ca suntem lasi ca nimeni altii in Europa!