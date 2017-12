Palais des Festivals din Cannes, la renovat!

Palais des Festivals din Cannes va fi supus unor lucrări de renovare, care încep anul acesta şi vor dura până în 2012 şi care au în vedere sălile de expoziţie şi de conferinţe, printre care şi marea sală unde este decernat premiul Palme d\'Or. Lucrările prevăd, de asemenea, o extindere a celebrei clădiri. Edificiul, inaugurat în 1982 şi care are o suprafaţă de 80.000 de metri pătraţi, găzduieşte Festivalul de Film de la Cannes, fiind situat la capătul Croazetei. Totuşi, alura stalinistă a clădirii a fost criticată în mai multe rânduri. “Din această clădire cu labirinturi şi cu aer stalinist vom crea o structură transparentă şi deschisă”, a declarat David Lisnard, preşedinte al Palais des Festivals şi adjunct al primarului din Cannes.

Prima fază a lucrărilor costă 57 de milioane de euro, sumă asigurată de stat şi a început deja. Dar partea cea mai dificilă a lucrărilor constă în refacerea marii săli, de 2.246 de locuri, unde este decernat, în fiecare an, trofeul Palme d\'Or. Cel care se va ocupa de lucrări este arhitectul Jean-Michel Wilmotte. Aceasta este considerată una dintre cele mai bune săli de proiecţie din lume şi ar trebui să fie renovată pentru ediţia din 2012 a Festivalului de Cannes. Dacă realizatorii proiectului au hotărât să păstreze celebrele covoare roşii, pereţii roz-somon vor deveni albi, în urma renovărilor. “Walk of Fame-ul” din faţa clădirii, unde şi-au lăsat amprentele mâinilor staruri precum Sharon Stone, Robert de Niro şi Gérard Depardieu, va fi realizat dintr-un material mai rezistent. O a doua fază a lucrărilor, programată după 2012, are o durată încă nedeterminată şi prevede extinderea clădirii cu noi spaţii de expunere, pe două niveluri, de 10.000 de metri pătraţi fiecare.