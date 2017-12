Părinţii copilului care a murit din cauza unei viroze, acuzaţi de neglijenţă

Drama familiei Liea din Costineşti a început în urmă cu o lună şi jumătate, cînd părinţii au aflat că singurul lor copil a murit. Silviu, de numai cinci ani, s-a simţit rău şi a fost dus de către părinţii săi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă. Micuţul suferea de o tulburare autistă şi comunica mai greu, însă în urma controlului, medicul de gardă a decis că nu necesită internare şi că are doar un banal “roşu în gît”. La cîteva ore după ce a ajuns acasă, micuţul a început să se simtă rău, să nu mai poată respira şi să vomeze. Speriaţi, părinţii au chemat o ambulanţă şi au plecat, pentru a doua oară, la Spitalul Judeţean. Pe drum însă copilul a murit. Din acel moment, familia Liea nu a mai avut linişte. “Vrem doar să ştim cine este vinovat de moartea copilului nostru. Nu vrem să învinovăţim pe nimeni, vrem doar ca cei care au greşit să nu mai profeseze”, declara la cîteva zile de la moartea lui Silviu, Mariana Liea, mama copilului. Părinţii au depus o plîngere la Poliţia Costineşti şi la Colegiul Medicilor însă, pînă acum, cazul nu a fost soluţionat. Totuşi, avem de-a face cu o răsturnare de situaţie, deoarece medicul pe care părinţii îl considerau într-o anumită măsură vinovat de moartea copilului lor a depus o plîngere penală împotriva acestora, în care îi acuză de neglijenţă. Medicul care era de gardă în acea seară i-a prescris lui Silviu o reţetă pe care părinţii acestuia nu au ridicat-o de la farmacie, deoarece aveau o parte din medicamente acasă. Părinţii copilului refuză să accepte că din această cauză ar fi murit Silviu. “Am fost chemaţi la Poliţia din Costineşti şi a trebuit să dăm, încă o dată, o declaraţie în care să povestim ce s-a întîmplat. Am înţeles că dr. Siromancenco ne acuză de neglijenţă, dar nu înţelegem unde am greşit. Mai mult decît atît, nu am nominalizat nicio persoană, ci doar am cerut să se facă dreptate”, a spus Traian Liea. Am încercat să luăm legătura cu dr. Elena Siromancenco, însă a refuzat dialogul cu noi. Părinţii lui Silviu sînt în stare de şoc de cînd au aflat că sînt acuzaţi de moartea propriului copil şi susţin că vor face tot ce pot pentru ca adevărul să iasă la iveală.