Parteneriat public-privat pentru cariera de calcar

Cum bugetul nu permite investiţii majore la nivelul comunei Independenţa, primarul Cristea Gâscan a căutat soluţii de a atrage cât mai mulţi investitori cu care să încheie o serie de parteneriate publice private pentru demararea unor investiţii. „Avem deja un parteneriat cu o societate privată pentru exploatarea carierei de calcar, care cred că ne va aduce sume importante la buget. Noi am oferit o serie de facilităţi care să ajute firma în desfăşurarea activităţii. De asemenea, am emis deja certificatele de urbanism pentru cinci societăţi interesate să dezvolte parcuri de eoliene. Din discuţiile pe care le-am avut cu reprezentanţii acestor societăţi am înţeles că în această toamnă, trei dintre ele urmează să înceapă lucrările. Încercăm să facem tot ce putem pentru a spori veniturile la buget”, a declarat Gâscan.