Partidă decisivă pentru tricolori

Naționala de fotbal a României dispută joi, de la ora 21.45 (în direct la TVR 1), pe Arena Națională din București, un meci decisiv pentru calificarea la turneul final al Campionatului European din 2016, întâlnind Finlanda, în penultima etapă din Grupa F a preliminariilor. Tricolorii au nevoie de cele trei puncte pentru a-și consolida locul secund și a face un pas important către prezența la competiția din Franța. Chiar dacă reprezentativa pregătită de Anghel Iordănescu nu a înscris niciun gol în ultimele trei jocuri oficiale, prezența suporterilor în tribune, după ce UEFA a anulat sancțiunea dictată pentru scandări rasiste, a ridicat moralul în tabăra lui Raț și compania. „Atât eu, cât şi jucătorii am fost încântaţi să aflăm că vom juca împotriva Finlandei. Şi mai mare ne-a fost bucuria să auzim că stadionul ar putea fi plin la ora meciului! Sper ca băieţii să fie în cea mai bună formă şi să învingem un adversar complicat. Dar cu susţinerea atâtor români, din tribune şi, poate, din faţa televizoarelor, dorinţa jucătorilor de a învinge şi de a fi cu un pas mai aproape de turneul final va fi şi mai mare”, a spus Iordănescu. „Mă bucur enorm pentru toţi fanii noştri care ne-au încurajat atunci când ştiam că vom disputa meciul cu Finlanda cu porţile închise şi care, acum, vor putea fi aproape de noi! Joi, ne dorim un succes pe care să îl dedicăm tuturor românilor care ne-au susţinut în această campanie de calificare la EURO 2016”, a adăugat mijlocaşul Gabriel Torje. Tricolorii își propun să câștige atât duelul cu finlandezii, cât și ultima partidă din grupă, programată la 11 octombrie, în deplasare, cu Insulele Feroe. „Dacă vrem să fim la Campionatul European, trebuie să câştigăm ambele partide. Avem nevoie doar de trei puncte, dar pentru mine cel mai important este să luăm maximum de puncte din aceste meciuri. Am condus grupa de la început şi acum cred că lucrul cel mai important este să terminăm aşa cum am început. Avem un grup şi o echipă bune. Formaţia noastră este competitivă şi merităm să fim vara viitoare la EURO, dar până atunci trebuie să câştigăm următoarele două meciuri de calificare”, a declarat portarul Costel Pantilimon.

De partea cealaltă, finlandezii, care visează să prindă locul 3 în grupă și să meargă la baraj, au pierdut doi jucători din cauza accidentărilor, mijlocaşul Roman Eremenko și atacantul Tim Vayrynen.

Echipa probabilă de start a României: Tătărușanu - Papp, Dr. Grigore, Chiricheș, Raț - Hoban, Pintilii - Ad. Popa, Stancu, Torje - Keșeru.

Tot joi, de la ora 21.45, se dispută alte două partide din Grupa F: Ungaria - Insulele Feroe (Digi Sport 1) și Irlanda de Nord - Grecia (Digi Sport 2).

Clasament: 1. Irlanda de Nord 17p (12-6), 2. ROMÂNIA 16p (7-1), 3. Ungaria 13p (6-4), 4. Finlanda 10p (7-8), 5. Insulele Feroe 6p (5-12), 6. Grecia 3p (2-8).

