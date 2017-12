Party-uri, cabaret, concerte

În aşteptarea evenimentelor de Valentine’s Day, care vor avea loc săptămâna viitoare, prin cluburi, tinerii constănţeni îşi fac „încălzirea” weekend-ul acesta, la petrecerile care mai de care mai atractive, în funcţie de... buzunare sau de preferinţele în materie de muzică.

LA „CHEREMUL” DJ-ILOR Artistul elveţian Vincent Dubinsky, alias DJ Cruz, va mixa în premieră, în România, sâmbătă seară, în clubul constănţean Fratelli. El este protagonistul evenimentului „The Londoners”, programat să înceapă la ora 23.30.

DJ Cruz a colaborat, de-a lungul timpului, cu staruri ale muzicii internaţionale precum Kelly Rowland, Tinie Tempah, Redfoo, Will.I.Am, Akon, Dirty South, Lil Jon, Ludacris sau DJ Premier, iar constănţenii au ocazia să-l vadă mixând live pentru prima oară la noi în ţară.

Clubul Crush va găzdui, tot sâmbătă seară, de la ora 22.30, petrecerea de aniversare a şapte ani de existenţă a unui post naţional de radio, în cadrul căreia va mixa live DJ Kokko.

E... ROST DE PARTY, SÂMBĂTĂ Clubul Cafe del Mar găzduieşte, sâmbătă, de la ora 23.30, a doua seară a evenimentului tematic „Amsterdam Weekend”, animat de o trupă de cabaret, iar la Clubul Doors are loc, de la ora 21.30, party-ul „Welcome to the Music Factory”.

Tot sâmbătă, de la ora 21.30, în clubul Phoenix este programată o nouă seară de karaoke şi cover-uri, de care se vor ocupa constănţenii de la Crossover. Clubul Heaven’s Hell le-a pregătit studenţilor o petrecere de final de sesiune, intitulată „What a session”, cu intrare liberă. Din programul serii fac parte concursuri speciale şi muzică hip-hop, reggae, R&b, rock, rock\'n\'roll şi dubstep. De asemenea, clubul Goblin a pregătit, pentru sâmbătă, după ora 22.00, un eveniment intitulat „Bea cu măsură”, cu concursuri incitante pentru petrecăreţi.

DUMINICĂ VIN ŢAPINARII Tradiţionalul turneu „Anti Valentine’s Day”, susţinut, anual, de îndrăgita trupă folk Ţapinarii, trece şi prin Constanţa, în acest weekend. Constănţenii care nu sunt de acord cu „Valentine’s Day”, sărbătoare cu tradiţie occidentală, precum şi cei care doresc să-i urmărească în concert pe Adrian Tănase şi Cosmin Covei de la Ţapinarii sunt aşteptaţi, duminică, de la ora 21.00, în clubul Doors. Preţul biletelor la eveniment este de 25 de lei, sumă în care fiecare fan va primi un CD cu noul album.