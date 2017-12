Patru din patru pentru FC Farul

După ce a învins, vineri seară, pe Unirea Slobozia, cu 2-1, FC Farul a disputat, sîmbătă dimineaţă, o nouă partidă de verificare, întîlnind pe terenul II din Complexul Sportiv din strada Primăverii o altă formaţie din Liga a III-a, Callatis Mangalia. Faţă de meciul de vineri, antrenorul Marius Şumudică a schimbat considerabil formula de start: Sardescu - Buzea, I. Barbu, Rastovac, L. Ştefan - Soare, Larie (7 Chico), Rusmir, Leu - Gosic, Nica. După doar cîteva minute de joc, Larie le-a dat emoţii constănţenilor, suferind o comoţie celebrală, după un contact mai dur cu un adversar. Drept urmare, mijlocaşul în vîrstă de 22 de ani a fost înlocuit de Chico, portughezul evoluînd mijlocaş central. Farul a deschis scorul în min. 19, prin Gosic, care a trimis puternic, din 8 m, pe lîngă portarul advers. Zece minute mai tîrziu, acelaşi Gosic a dublat avantajul cu un şut plasat de la marginea careului. Gazdele au continuat să domine, un alt sîrb, Rusmir, stabilind scorul la pauză, 3-0 pentru Farul, cu o execuţie perfectă dintr-o lovitură liberă de la 18 m. La reluare, Şumudică a făcut mai multe modificări în echipă: Vlas - L. Ştefan, I. Barbu, Rastovac, Paşcovici - Soare, Chico, Rusmir, Leu - Gosic, E. Nanu. După doar cinci minute, tehnicianul constănţean l-a aruncat în luptă şi pe Mendy, în locul lui Leu, iar noul intrat a stabilit scorul final, 4-0 pentru Farul. Callatis Mangalia a început partidă cu următoarea formulă: Stoica - Ţarălungă, Bucur, Armando, Petrache - Bolat, Erdinci Cogali, Ciuciuleacă, Enis Cogali - Dodan, Marian Ene. După pauză, antrenorul Mugurel Cornăţeanu a rulat întreg lotul.

După încheierea jocului, care a consemnat al patrulea succes pentru Farul din tot atîtea meciuri de verificare, Şumudică a părut ceva mai mulţumit de evoluţia echipei sale, mai ales că a fost primul amical din această vară fără gol primit. “Au respectat mai mult sarcinile de joc pe care le-au primit. Nu mă interesează prea mult rezultatele, dar victoriile aduc victorii. Este adevărat că am jucat împotriva unor echipe din Liga a III-a, dar de astfel de adversari avem nevoie în această perioadă a pregătirii. Mai avem probleme pe partea dreaptă, la mijlocul terenului, dar sper să le rezolvăm prin titularizarea unui junior. Oricum, mai am mult de muncit, pentru că trebuie să se creeze unele automatisme. Săptămîna viitoare vor mai veni doi mijlocaşi, unul dintre ei fiind Bogdan Andone. Lotul pentru sezonul următor îl voi stabili cu două zile înainte de plecarea în Italia, dar consider că avem un lot de primele 12 locuri în Liga I. Îmi doresc formarea unei echipe puternice, iar la finalul sezonului văd un singur lucru: promovarea”, a spus Şumudică. Mîine, constănţenii vor efectua vizita medicală, la Institutul de Medicină Sportivă din Bucureşti, iar sîmbătă există varianta disputării unui amical cu Portul Constanţa.

Atac la fosta conducere

Tehnicianul constănţean s-a arătat nemulţumit de contractele mari pe care le au unii jucători, în special jucătorii din străinătate, în comparaţie cu restul lotului. “Sînt salarii extrem de mari pentru liga secundă şi ei trebuie să înţeleagă acest lucru. Este un an de sacrificiu, de criză, şi trebuie să renunţe la o parte din bani, mai ales că aceste contracte nici nu se justifică. Este o mare diferenţă între Măţel, care ia cîteva sute de lei pe lună, şi alţii, cu mii de euro pe lună. Nu vreau să vorbesc prea mult de ce s-a întîmplat înaintea venirii mele, dar manageriatul a fost catastrofal. Sînt contracte fără niciun fel de clauză, iar jucătorii îşi iau banii doar pentru că vin la antrenamente, chiar dacă nu intră niciun minut în meciuri oficiale. Eu nu pot să le fac nimic, pentru că am preluat echipa din mers”, a acuzat Şumudică. Altfel, antrenorul Farului a anunţat că va exista o colaborare cu cei de la Callatis Mangalia, patru jucători, Daniel Florea, Henry, Ţarălungă şi Armando Mihai, urmînd să evolueze în sezonul următor la formaţia din Liga a III-a. “Am văzut că se doreşte să se facă treabă la Mangalia şi încerc să dau şi eu o mînă de ajutor. Vom împrumuta cîţiva jucători, pentru că este important şi pentru ei să aibă ocazia de a juca mai mult”, a explicat Şumudică.