Patru evenimente internaţionale, la Muzeul de Istorie

Pentru Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC), anul 2013 a fost prielnic organizării evenimentelor de anvergură internaţională, instituţia găzduind nu mai puţin de patru manifestări de acest fel.

„ARTA ROMANĂ PROVINCIALĂ” Primul dintre acestea, cea de-a XIII-a ediţie a Colocviului Internaţional „Arta Romană Provincială,” a fost organizat în colaborare cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române şi Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia. În cadrul evenimentului, care s-a desfăşurat, în perioada 27 mai-3 iunie, şi la Alba Iulia, şi în Capitală, la Constanţa a fost deschisă expoziţia „Artă şi religie în Dobrogea romană” şi s-au organizat mai multe excursii de documentare la siturile arheologice din judeţ.

„INTERCONECTIVITATE ÎN SPAŢIUL MEDITERANEAN ŞI PONTIC” Cel de-al doilea eveniment de pe agenda culturală a MINAC, simpozionul internaţional cu tema „Interconectivitate în spaţiul mediteranean şi pontic în perioadele elenistică şi romană”, s-a desfăşurat în perioada 8-13 iulie, în parteneriat cu Academia Română, filiala Iaşi şi Waterloo Institute for Hellenistic Studies din Canada. Peste 50 de specialişti de renume din domeniul arheologiei, epigrafiei şi numismaticii, reprezentând 16 ţări, au venit atunci la Constanţa.

„MOŞTENIREA CULTURALĂ TURCĂ ÎN DOBROGEA” Un alt eveniment de anvergură internaţională, legat de spaţiul dintre Dunăre şi Mare, s-a desfăşurat în perioada 24-25 septembrie, la MINAC: simpozionul internaţional „Moştenirea culturală turcă în Dobrogea”. Evenimentul a fost inclus în cadrul proiectului cultural cu acelaşi nume finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional şi iniţiat de MINAC şi Institutul de Turcologie şi Studii Central-Asiatice din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Comunicările au fost incluse într-un volum.

46 DE ANI DE PONTICA Între 3 şi 4 octombrie, muzeul constănţean a găzduit manifestarea cu care se identifică de 46 de ani: Sesiunea Internaţională „Pontica”, care a avut o temă specială „1.700 de ani de creştinism oficial”, reflectată într-o expoziţie cu aceeaşi titulatură.

SIMPOZION LA TESALONIC La aceste evenimente se adaugă şi participarea specialiştilor MINAC, la conferinţa proiectului internaţional OLKAS (From the Aegean to the Black Sea. Medieval Ports in the Maritime Routes of the Eas), care s-a desfăşurat în Grecia, la Tesalonic, între 4 şi 12 decembrie. La acest eveniment au participat alături de directorul muzeului constănţean, dr. Gabriel Custurea, cercetătorii Livia Buzoianu, Gabriel Talmaţchi, Cristina Talmaţchi şi Irina Nastasi.

În proiectul OLKAS, iniţiat de Centrul European pentru Monumentele Bizantine şi post-Bizantine (EKBMM) din Salonic, Grecia, MINAC participă ca partener, alături de alte instituţii din Grecia, Turcia, Bulgaria, Ucraina şi Georgia.