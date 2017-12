Patru tenismene din România la Shenzen

Noul sezon al circuitului WTA va începe la 4 ianuarie, când sunt programate două turnee, cel de la Brisbane (Australia), dotat cu premii în valoare totală de 1.000.000 de dolari, și cel de la Shenzen (China), dotat cu premii în valoare totală de 500.000 de dolari. Patru românce aflate în Top 100 al ierarhiei mondiale au ales să înceapă anul în Asia, toate fiind acceptate pe tabloul principal al competiției din China. Ajunsă la a treia ediție, întrecerea de la Shenzen o are în fruntea listei pe Simona Halep, clasată pe locul 3 WTA, care a fost desemnată principala favorită la câștigarea trofeului, constănțeanca fiind secondată de cehoaica Petra Kvitova (nr. 4 WTA). Halep participă pentru prima oară la turneul de la Shenzen, iar prezența ei a fost întâmpinată cu entuziasm de organizatori. „Suntem mândri să avem favorite două dintre cele cele mai bune tenismene din lume, dar și cea mai bine clasată jucătoare din China”, a spus directorul turneului, Nick Freyer. Constănțeanca a plecat încă de luni spre China, cu o săptămână înaintea debutului turneului, dorind să se adapteze la suprafața de joc. „Aştept sezonul 2015, iar turneul de la Shenzhen este un mod bun de a pune lucrurile în mişcare”, a spus Halep, care, în prag de An Nou, a transmis constănțenilor tradiționalele urări de sfârșit de an: „Le doresc constănțenilor Sărbători fericite și multă sănătate. Să fie un An Nou plin de bucurii și să se bucure de fiecare moment al vieții”. Iar tenismanul constănțean Hori Tecău le dorește și el constănțenilor multe împliniri în anul care va veni: „Sărbători fericite și bucurați-vă de aceste clipe alături de familie. Un An Nou fericit!”

ALTE DOUĂ ROMÂNCE SUNT FAVORITE LA SHENZEN

Pe lista favoritelor în turneul de la Shenzen se mai numără două românce, Irina Begu (nr. 41 WTA) - cap de serie nr. 6, și Monica Niculescu (nr. 46 WTA) - cap de serie nr. 7. Ultima a câștigat titlul în proba de dublu, alături de cehoaica Klara Koukalova, și a ajuns până în sferturile de finală ale turneului la simplu la ediția anterioară. Revenită în Top 100 WTA după o mai veche accidentare, Alexandra Dulgheru (83 WTA) va participa pentru prima oară la turneul de la Shenzen. Din păcate, Sorana Cîrstea (nr. 94 WTA) a fost nevoită să renunțe la participarea în turneul de la Shenzen, din cauza unor probleme medicale la umăr. Alături de Cehia, România este cel mai bine reprezentată țară pe tabloul principal, cu patru jucătoare.