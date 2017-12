Paul Georgescu, românul care a traversat Canalul Mânecii într-un timp record, a revenit în țară

Paul Georgescu (37 ani), fost campion național la polo, acum profesor de educație fizică și sport la International British School of Bucharest, cel care a devenit, pe 14 septembrie, cel mai rapid român care a traversat Canalul Mânecii fără costum de neopren, reușind să străbată distanța de 54 km în 13 ore și 36 minute, a revenit în țară, informează un comunicat remis AGERPRES.

Practic, distanța dintre țărmul englez și cel francez măsoară aproximativ 34 km, dar, din cauza curenților, Paul a trebuit să înoate 54 km. Tot curenții foarte puternici l-au oprit din tentativa sa de a traversa Canalul Mânecii în luna iulie a acestui an. De data aceasta, Paul Georgescu a reușit nu doar să doboare recordul românesc (14h32') din 2015, dar și să realizeze cel mai bun timp al sezonului pe distanța de 54 km.

''Paul is now the fastest Romanian to cross the Channel in a time of 13hrs and 36mins. Well done!'' — nota site-ul The Channel Swimming Association despre compatriotul nostru care a fost însoțit de ambarcațiunea condusă de piloții Stuart Gleeson și Sea Leopard, observator fiind Andre Roberts.

''Am vomitat de mai multe ori din cauză că am înghițit multă apă de la valurile imense. Am vrut să renunț, dar tot timpul mă gândeam la cei dragi, la familia și copiii mei, la elevii mei și priveam la numele lor scrise pe mâini. Acum am devenit cel mai rapid român care a traversat Canalul Mânecii'', a declarat Paul Georgescu după realizarea acestei performanțe. El este și instructor de înot la un club sportiv, unde în octombrie 2015 a început pregătirea pentru marea încercare.