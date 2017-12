Paul McCartney, în concert privat la Casa Albă

Muzicianul britanic Paul McCartney, fost component al legendarei trupe The Beatles, a susţinut, miercuri, un concert privat la Casa Albă, în care i-a dedicat Primei Doamne a Americii piesa ”Michelle” şi a glumit cu preşedintele Barack Obama. După refrenul ”I love you, I love you, I love you!”, cântat pentru Michelle Obama, starul în vârstă de 67 de ani a probat încă o dată spontaneitate şi simţ al umorului, spunând că ar putea fi primul bărbat pocnit de un preşedinte.

Concertul de la Casa Albă a fost prilejuit de faptul că McCartney a primit Gershwin Prize for Popular Song, distincţie acordată în fiecare an de Library of Congress artiştilor care, prin muzica lor, depăşesc barierele lingvistice şi unesc melomanii din toată lumea. Muzicianul britanic s-a declarat copleşit de onoarea de a cânta la Casa Albă. ”Nu cred că există vreun loc mai special decât acesta în care să pot cânta”, a afirmat acesta. La eveniment au mai participat, printre alţii, Stevie Wonder şi Elvis Costello, care au interpretat, firesc, piese din repertoriul The Beatles.