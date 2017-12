Paula Seling şi Ovi, live la Constanţa

O veste care îi va bucura, cu siguranţă, pe constănţeni, este anunţată pe site-ul clubului Phoenix: câştigătorii locului al III-lea la ediţia din 2010 a Eurovisionului, Paula Seling şi Ovi, revin la Constanţa, într-un show live incendiar. Evenimentul se va desfăşura pe scena clubului constănţean, pe 20 octombrie, cu începere de la ora 21.30. Preţul biletelor nu a fost stabilit, deocamdată şi nici perioada în care se vor pune în vânzare, însă, cel mai probabil, va fi după data de 1 octombrie.

Cei doi solişti au mai concertat împreună pe scena clubului Phoenix şi anul trecut, iar în această vară, au încântat publicul de la malul mării cu un recital în cadrul Festivalului Naţional de Muzică Uşoară Mamaia, organizat la Teatrul de Vară „Soveja din Constanţa.

OVI, 15.000 DE EURO DIN PARTEA STATULUI NORVEGIAN Chiar dacă susţin în continuare concerte în formula consacrată la Eurovision 2010, când au urcat pe podium cu piesa „Playing with Fire\", Paula Seling şi Ovi îşi continuă şi carierele solo. Mai mult, Ovi beneficiază şi de susţinerea statului norvegian, ţara care l-a „adoptat”, pentru o perioadă. Astfel, artistul român care a compus şi compus hitul „Playing with Fire\" a primit 15.000 de euro din partea statului norvegian, pentru a-şi finaliza al doilea album muzical. În fiecare an, guvernul norvegian distribuie o parte din bugetul de stat pentru un fond de cultură. Banii respectivi vin prin organizaţia „Fond for Lyd og Bilde\" şi sunt împărţiţi, pe diferite criterii, artiştilor de cetăţenie norvegiană care s-au afirmat, de-a lungul timpului, în industria muzicală sau cinematografică. În cazul lui Ovi, cei de la casa de discuri cu care a semnat în Oslo, DaWorks Records, au aplicat pentru cântăreţ şi, în final, au primit aproximativ 15.000 de euro.

„Suma va acoperi o mare parte din costurile de producţie ale noului meu album, al doilea de altfel din cariera mea muzicală. Primul meu album, „This Gig Almost Got Me Killed\", a fost lansat în 2009. Este un ajutor foarte important pe care l-am primit, pentru oricare artist, în condiţiile în care costurile unui album, mai ales în Norvegia, sunt destul de mari. Statul norvegian pune preţ pe cultură şi actul artistic, în general. Practic, în ceea ce mă priveşte, planul este să am, în paralel, şi alte proiecte până la finalizarea albumului al doilea şi undeva, prin primăvara 2013, să-l definitivez şi implicit, să-l lansez\", a declarat Ovidiu Cernăuţeanu, alias Ovi.