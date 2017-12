PD şi PLD susţin moţiunea de cenzură anunţată de PSD

Liderii PD şi PLD s-au reunit, ieri dimineaţă, în cadrul întîlnirii stabilindu-se ca aceste două formaţiuni să susţină moţiunea de cenzură anunţată de PSD şi să colaboreze pentru pregătirea alegerilor europene din 25 noiembrie. La întîlnirea dintre democraţi şi liberal-democraţi au participat preşedintele PD, Emil Boc, secretarul general al PD, Vasile Blaga, preşedintele PLD, Theodor Stolojan, şi preşedintele executiv al PLD, Gheorghe Flutur. Stolojan a declarat că întîlnirea s-a încadrat în registrul discuţiilor stabilite conform protocolului de colaborare semnat în sesiunea legislativă trecută între cele două formaţiuni, temele luate în discuţie fiind colaborarea parlamentară şi politică: \"Am discutat despre deschiderea noii sesiuni parlamentare, votul uninominal, moţiunea de cenzură şi ne-am consultat cu privire la punctele de vedere pe care le vom susţine împreună pe aceste subiecte\". Liderul PLD a anunţat că cele două partide au stabilit că vor susţine moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Tăriceanu, pe care social-democraţii au anunţat că o vor depune pînă în data de 10 septembrie: \"Categoric vom vota pentru moţiune, pentru că acest Guvern, politic, nu are susţinere decît pe compromisuri netransparente, înţelegeri punctuale şi profesional se vede deja că este slab\". La rîndul său, Vasile Blaga a precizat că democraţii şi liberal-democraţii au mai convenit să aibă \"o abordare cît mai apropiată\" a priorităţilor legislative. El a mai spus că PD şi PLD au analizat \"paşii\" pe care trebuie să îi facă pentru pregătirea alegerilor europarlamentare. Blaga a subliniat că democraţii şi liberal-democraţii nu se consideră formaţiuni rivale la alegerile europarlamenare: \"Vom colabora cu PLD pentru pregătirea alegerilor europarlamentare. Ei nu sînt rivalii noştri, ci prietenii noştri. Să nu uităm că noi cu ei am făcut şi Alianţa PNL-PD, pentru că ei conduceau PNL-ul atunci cînd s-a făcut Alianţa DA\". Liderul democrat a adăugat că, în cadrul întîlnirii, nu a fost abordată tema eventualei fuziuni sau alianţe dintre PD şi PLD. De asemenea, Emil Boc a declarat că liderii celor două formaţiuni au convenit să reia colaborarea parlamentară în actuala sesiune parlamentară, cele două partide urmînd să colaboreze şi la alegerile pentru PE, prin faptul că sînt partenere, nu adversare.

Pe de altă parte, preşedintele PRM, Corneliu Vadim Tudor, a declarat, la finalul întîlnirii de ieri cu preşedintele PC, Dan Voiculescu, că s-a discutat problema moţiunii de cenzură şi că cei doi lideri au decis să nu voteze moţiunea de cenzură în cazul în care aceasta va fi depusă. La rîndul său, liderul conservator Dan Voiculescu a susţinut că PC are \"mari rezerve legate de modul în care moţiunea de cenzură va fi sau nu supusă Parlamentului\".