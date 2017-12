PDL e „groggy”

Din Parlamentul European se vede cu alţi ochi înfrângerea electorală a PDL din 2012. Europarlamentarul Theodor Stolojan a declarat, ieri, că revenirea partidului, după o asemenea lovitură, nu se face, cum cred unii, peste noapte. “Cei care vorbesc acum sunt în general oameni care au venit de un an, doi, în PDL şi care acum susţin opinia de a se face Convenţie cât mai repede. PDL are un statut care prevede clar că după alegerile parlamentare are loc convenţia partidului, unde au loc alegeri pentru conducerea partidului. PDL a luat o lovitură puternică la alegerile parlamentare, PDL a fost făcut knockout la alegeri şi revenirea după o asemenea lovitură nu se face, cum cred unii, peste noapte, peste o săptămână sau peste o lună. E un proces care va ţine o perioadă de timp”, a declarat Stolojan. Europarlamentarul consideră totodată că trebuie menţinută o alianţă a forţelor de dreapta, inclusiv cu Forţa Civică, PNŢCD şi Partidul Noua Republică. În urma eşecului de la alegerile parlamentare din decembrie 2012, PDL a avut în 14 decembrie o reuniune a Colegiului Director la care s-a stabilit convocarea Consiliului Naţional de Coordonare pentru 23 februarie 2013, când ar urma să se stabilească organizarea Convenţiei Naţionale Extraordinare a partidului, cel mai probabil în luna mai, pentru alegerea unei noi conduceri. Preşedintele PDL, Vasile Blaga, a declarat că s-a decis ca pe parcursul lunii ianuarie şi februarie să se facă analize în fiecare organizaţie judeţeană.