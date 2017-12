PDL vinde România pentru nişte scaune guvernamentale

ROMÂNIA VÂNDUTĂ? Din dorinţa de a rămâne la putere, dar mai ales pentru a acoperi în continuare găurile bugetare pe care le-au făcut, pedeliştii sunt în stare de orice. Dacă în urmă cu o lună, PDL se ţinea tare pe poziţie şi dădea semne că nu va ceda în faţa şantajului UDMR, ieri am aflat că lucrurile nu stau chiar aşa. După cum bine se ştie, UDMR, ca membru al coaliţiei de guvernare, s-a opus atât reorganizării administrativ-teritoriale, cât şi comasării alegerilor. În privinţa reorganizării, maghiarii au ţintele foarte bine stabilite: enclavizarea Transilvaniei. În ceea ce priveşte comasarea alegerilor, aici maghiarii s-au temut de faptul că în 2012 s-ar putea să nu mai pupe în Parlamentul României. Acesta a fost şi motivul pentru care au refuzat orice fel de discuţii despre cele două teme. De cealaltă parte, pedeliştii aveau trasat de către preşedintele Traian Băsescu un calendar de subjugare a României. Spre sfârşitul verii acestui an, Băsescu declara la Şcoala de Vară a PDL, desfăşurată la Eforie: „PDL nu poate vorbi despre comasarea alegerilor şi împingerea celor locale către alegerile parlamentare în toamna anului 2012 decât dacă pune în aplicare planul de reorganizare administrativ-teritorială. Fără reorganizare nu văd niciun motiv de comasare a alegerilor locale cu cele parlamentare”. Având în vedere că tot ceea ce Băsescu visează noaptea, PDL-ul execută a două zi, se poate spune că mesajul lui Băsescu a fost mai mult o poruncă pentru PDL. Ieri, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în şedinţa coaliţiei s-a convenit comasarea alegerilor pentru noiembrie 2012, reducerea numărului de parlamentari, însă cu menţinerea Parlamentului bicameral. “Noi am discutat în coaliţie câteva principii şi se conturează o decizie, un compromis atât din partea noastră, cât şi din partea PDL”, a declarat Hunor. Potrivit liderului UDMR, numărul parlamentarilor va fi redus la 388, adică 300 de deputaţi şi 88 de senatori. Acceptarea de către UDMR a comasării alegerilor ne duce imediat cu gândul că PDL a cedat şantajului politic şi este dispus să vândă ţara numai pentru a mai sta la putere.

MOŢIUNE DE CENZURĂ Deputatul PDL Cezar Preda a declarat ieri că dacă până pe 31 decembrie coaliţia de guvernământ nu reuşeşte să fixeze calendarul electoral pe 2012, există “o mare problemă”. “Nu putem să negociem sau să ne schimbăm poziţia la nesfârşit, pentru că ţara este şi într-o situaţie dificilă, când stabilitatea şi programul, fără sincope pe 2012, sunt absolut necesare”, a declarat Preda. De cealaltă parte, reprezentanţii opoziţiei susţin că dacă se angajează răspunderea pe comasare şi numărul de parlamentari, va fi iniţiată moţiunea de cenzură. “USL are o poziţie foarte clară în ceea ce priveşte reducerea numărului de parlamentari, susţinută de proiectul de lege depus în acest sens la Parlament. Suntem de acord cu reducerea numărului de parlamentari, o reducere semnificativă şi nu una de faţadă şi cu o reducere care să respecte principiul constituţional al proporţionalităţii, în sensul în care reprezentanţii în Parlament ai cetăţenilor să aibă în spate un număr aproximativ egal, comparabil de alegători. Reducerea numărului de parlamentari se poate realiza în baza proiectului USL, dacă tot se doreşte o reducere semnificativă, iar această lege poate fi votată în regim normal, nefiind nevoie de asumarea răspunderii guvernului. Nu suntem de acord cu comasarea alegerilor. Dacă Guvernul va recurge la angajarea răspunderii la pachet, am decis să iniţiem o moţiune de cenzură”, a declarat Crin Antonescu. Şi la nivelul PDL există parlamentari care nu consideră comasarea alegerilor cea mai bună variantă. Deputatul PDL Raluca Turcan apreciază decizia coaliţiei de a se impune legislaţia prin care numărul parlamentarilor să fie redus, dar consideră că acest pas înainte nu trebuie însoţit de un “regres”, anume introducerea unui sistem de compensare.