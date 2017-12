Pelinel jubilează, după divorț

Fostul model Valentina Pelinel se bucură din plin de statutul de femeie singură. Ieri, când s-a pronunţat divorţul de Cristian Boureanu, blondina parcă s-a distrat cu mai multă poftă ca niciodată. Aflată în vacanţă în Antalya, Turcia, Valentina și-a trăit cu zâmbetul pe buze prima zi de femeie divorţată. Pentru a se asigura, însă, că divorţul merge mai departe, ea a trimis la Judecătoria Sectorului 6 al Capitalei un avocat, în vreme ce Boureanu s-a prezentat el însuși în sala de judecată. Din pozele realizate în acest sejur și apărute, ieri, pe internet, Valentina pare că vrea să arate tuturor cât de bine se simte să fie… liberă la mare.

De asemenea, Boureanu s-a bucurat alături de prietenii de pe Facebook de faptul că este, din nou, un bărbat liber. „Începând de astăzi, sunt, oficial şi legal, liber!", a scris Boureanu, în limba engleză, şi a însoţit mesajul de o piesă interpretată de Julio Iglesias şi Willie Nelson, „To All the Girls I've Loved Before".