Pentru amicalul cu Spania, Piţurcă a renunţat la Mutu!

Duminică, la Mogoşoaia, a avut loc reunirea "tricolorilor" în vederea meciului amical cu Spania, care se va disputa miercuri, de la ora 23.00, la Cadiz. Marea surpriză a constituit-o renunţarea la serviile lui Adrian Mutu, atacantul Fiorentinei comunicîndu-i selecţionerului Victor Piţurcă faptul că ar dori să ajungă direct în Spania, la Cadiz, marţi, fără să mai participe la reuniunea lotului. La aceasta solicitare Piţurcă a răspuns ferm: "Am discutat cu el, mi-a spus că poate ajunge în Spania doar luni seară sau marţi şi am luat această decizie pentru că vreau să am luni toţi jucătorii. Vreau jucători concentraţi sută la sută. Pentru că jucăm în Spania, nu cu o echipă oarecare şi, de comun acord, am renunţat la el. El are şi un eveniment în familie (n. r. - duminică, internaţionalul român şi-a botezat fiica, Adriana) şi era greu ca, după o noapte pierdută, să vină în condiţii fizice optime". În aceste condiţii, Piţurcă are la dispoziţie pentru partida cu Spania 12 jucători din campionatul intern: D. Coman (Rapid) şi M. Popa (Poli Timişoara) - portari, Măldărăşanu, Bădoi şi Buga (ambii de la Rapid), Cl. Niculescu şi R. Ştefan (ambii de la Dinamo), N. Dică, P. Marin, Ghionea, Ov. Petre şi D. Goian (toţi de la Steaua) şi 8 din străinătate: Tamaş (Celta Vigo), Chivu (AS Roma), Raţ (Şahtior Doneţk), Fl. Petre (ŢSKA Sofia), Răzvan Cociş (Şerif Tiraspol), Roşu (Recreativo Huelva), Marica (Şahtior Doneţk) şi Daniel Niculae (Auxerre). Surpriza lui Piţurcă pentru meciul cu Spania este revenirea la lot a lui Măldărăşanu, mijlocaşul Rapidului fiind convocat la naţională după o pauză de doi ani. Ultimul meci jucat de Măldărăşanu pentru prima reprezentativă a fost pe 17 noiembrie 2004, în partida cu Armenia, din deplasare, scor 1-1.