Pep Guardiola a fost prezentat oficial la Manchester City

Antrenorul spaniol Pep Guardiola (45 de ani) a fost prezentat duminică oficial la Manchester City, în faţa a 7.000 de suporteri britanici, cărora le-a promis că va face tot ce ţine de el să ajute formaţia de pe Etihad Stadium să progreseze. Guardiola a semnat un contract pe trei ani cu Manchester City şi va avea un salariu de 15 milioane de lire sterline. „Nu vreau ca jucătorii să se gândească la ce poate face clubul pentru ei. Suntem aici pentru a ajuta Manchester City să devină un club mai bun în următorii trei, patru, cinci ani. Am confirmat la Barcelona şi, după aceea, în Germania. Acum vreau să îmi confirm valoarea şi în Anglia. Nu voi reuşi asta singur. Am nevoie de jucători, de staff, de fani, fără ei ar fi imposibil”, a spus Guardiola la prezentarea oficială. Pep este gata să înceapă munca și are cinci săptămâni la dispoziţie să pregătească echipa pentru primul meci oficial.

Tehnicianul spaniol ajunge la Manchester City după ce a cucerit trei titluri de campion al Germaniei, din tot atâtea posibile, cu Bayern Munchen, dar a eşuat de fiecare dată în semifinalele Ligii Campionilor. Trofeul Champions League nu-i lipseşte însă din palmares. A câştigat competiţia în 2009 şi 2012 cu FC Barcelona, formaţie pe care a antrenat-o timp de patru ani.

MANCHESTER CITY L-A TRANSFERAT PE UCRAINEANUL ZINCHENKO

Luni, a doua zi după ce și-a prezentat noul antrenor, Manchester City a anunţat transferul fotbalistului ucrainean Oleksandr Zinchenko, în vârstă de 19 ani, de la formaţia FK Ufa din Rusia, acesta semnând un contract valabil pe cinci sezoane. Zinchenko a făcut parte din lotul de 23 de jucători ce a reprezentat Ucraina la Campionatul European din Franţa, acolo unde echipa sa a fost eliminată încă din faza grupelor. Tânărul mijlocaş a înscris un gol în victoria Ucrainei cu 4-3 împotriva României, în cantonamentul din Italia, şi a devenit astfel cel mai tânăr marcator din istoria naţionalei Ucrainei, doborând recordul deţinut de Andrei Şevcenko.

Zinchenko a devenit al patrulea transfer realizat de Guardiola la Manchester City, după Ilkay Gundogan (Borussia Dortmund), Nolito (Celta Vigo) şi Aaron Mooy (Melbourne City). Englezii nu au făcut publică suma de transfer plătită celor de la FC Ufa, însă cotidianul The Sun anunţă că mutarea s-a perfectat în schimbul a aproximativ 18 milioane de euro.