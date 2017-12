Pereu nu va mai juca anul acesta pentru CVM Tomis

Accidentat în primele meciuri oficiale din acest sezon, internaţionalul Valentin Pereu a evoluat foarte puţin pentru CVM Tomis Constanţa. Pereu suferă de o bursită la umărul drept, pe care şi-a tratat-o în România, la diverse clinici, dar fără succes. „La Pereu este o situaţie mai delicată, pentru că noi am încercat să-l tratăm aici, în ţară, dar se pare că nu am reuşit. Acum se află la Moscova, la o clinică privată, unde urmează un tratament pentru bursita de care suferă la umărul drept. Este acolo de o săptămînă şi va mai sta încă 14 zile. Sperăm ca după 10 ianuarie să fie complet recuperat”, a anunţat Bulent Cadîr, team-managerul campioanei României. „Situaţia lui Pereu ne îngrijorează şi sperăm să se întoarcă vindecat de la Moscova. Nu ştiu dacă va fi adus alt jucător pentru a suplini absenţa lui, vom vedea ce va fi. Este prematur să vorbim despre asta, să aşteptăm să se întoarcă la Constanţa”, a declarat antrenorul principal Stelio De Rocco. Nici Bulent Cadîr nu crede că va fi nevoie ca Tomis să transfere un alt jucător care să-i ia locul lui Pereu. „Deocamdată nu ne-am gîndit să aducem un alt jucător pe postul lui Pereu. Îi avem pe Ashlei, pe Daivison, pe Voinea, chiar şi Miseikis ar putea să joace ca extremă. Nu văd de ce ne-am face griji în clipa de faţă. Dacă Pereu nu se va recupera complet pînă pe 10 ianuarie, vom vedea ce e de făcut”, a încheiat oficialul Tomisului. Sigur este că Valentin Pereu va rata meciul de sîmbătă cu Steaua, programat în Sala Sporturilor din Constanţa de la ora 17.00, ca şi următoarele jocuri de campionat, cu Ştiinţa Bacău şi Rapid Bucureşti, plus turul cu Orion Doetinchem, din Cupa Challenge. Rămîne de văzut dacă el va putea fi recuperat pentru ultimele două partide oficiale din 2008, returul cu Orion, din Olanda, şi meciul de pe teren propriu cu Universitatea Cluj.

Altfel, săptămîna aceasta a fost cea a aniversărilor la campioana României! Petrişor Macovei a împlinit luni 29 de ani, Ashlei Nemer a aniversat ieri împlinirea vîrstei de 28 de ani, iar astăzi este ziua lui Mircea Dudaş, antrenor secund şi statistician, care schimbă prefixul, împlinind 40 de ani.