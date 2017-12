Pericolul lucrărilor nesemnalizate. Cum e situația la Constanța?

18:58:22 / 16 Noiembrie 2015

Groapa nesemnalizata

Ma numesc Gica si sunt propietarul unui imobil pe un drum de servitute si vecinul din fata mea adica de peste drum a facut un sant lung de 300m cu adancimea de 1m . Mentionez faptul ca drumul de servitute are latimea de 4 m. Vecinul meu nu are construit nimic pe acel loc,planteaza porumb,grau etc este camp. Unde pot reclama si ce sanctiuni poate primi din prisma faptului ca nu la ingradit cum scrie legea dar nici macar nu la semnalizat,el spunand ca vrea sa isi faca gard, si a lasat acea groapa de 2saptamani asa . Va multumesc