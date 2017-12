Persoane fără contracte de muncă depistate de Inspecția Muncii

08:41:43 / 22 Noiembrie 2015

ssm -departament de nisa

in toate comunicatele de presa ale itm-ului constantean in prim plan sunt insirate rezultatele inspectorilor pe munca la negru,pontaje, neplata 1% munca de sambata si duminica, plata suplimentara a orelor de noapte, sambata si sarbatori, dosare penale,etc si la sfarsit de tot in maxim 2 randuri sunt trecute si rezultatele inspectorilor de protectia muncii! intelegem ca munca la negru este o evaziune,iar neplata corespunzatoare a sporurilor la salari prejudiciaza salariatul si bugetul de stat, DAR, niciun om nu a murit din aceasta, se moare din lipsa protectiei muncii si a sigurantei la locul de munca! ce explicatii puteti sa ne oferiti domnule director de institutie de stat eugen bola? viata , sanatatea si siguranta unui salariat la locul de munca nu prezinta interes pentru institutia pe care o conduceti?